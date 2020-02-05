罷韓攤位前進市府 基進鼓勵軍公教參與連署

台灣基進積極推動罷免高雄市長韓國瑜連署，繼昨天到高市府四維行政中心擺攤籲連署換老闆之後，也規劃要前進鳳山行政中心，並鼓勵軍公教人員連署，一起參與換高雄市長的行動。

罷韓行動今天進入第8天，罷免連署書粗估已逾12萬份，連署罷韓行動持續加溫，不少里長、民眾還有公司員工揪團連署，連署書逐一收集送返罷韓總部統計中。

台灣基進4日利用市府午休時間到高市府四維行政中心後門街口設攤接受連署，大約兩個小時的時間收到約150份連署書，據知有約1/3、50份是公務員參與連署。

選罷法規定，公教人員不能於第一階段參與罷免提議，不過二階可以參與連署。台灣基進新聞部副主任張博洋今天告訴中央社記者，公民團體於發起罷韓行動時就接獲很多軍公教人員反映要參與連署；既然罷韓進入二階，除了鼓勵他們參與，也規劃就近提供更便利的連署方式。

台灣基進規劃下週前進高市府鳳山行政中心，也擬於人潮多的市附屬單位，例如勞工局或其外圍機關等，希望有更多不滿韓國瑜施政的民眾參與連署。

公民團體規劃二階罷免連署行動要在2月28日收齊30萬份連署書，接著整理及造冊，預計3月28日到期日前將連署書送達中選會。

台灣基進今天也在臉書指出，收到來自海外高雄人寄回來的連署書，張博洋說，來自美國紐澤西以國際包裹郵寄的郵資要87美元，另有來自日本的連署書包裹郵資折合台幣約1400元，可見高雄鄉親的用心。基進發文感謝並堅定「罷韓不停、高雄要贏」的意志。