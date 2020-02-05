隨著光影移動的詩光隧道 屏東佳冬古蹟廊道新亮點

屏東縣佳冬鄉六根村是縣級古蹟中最大的客家聚落，縣府向科技部推動人文發展跨域治理計畫，將古蹟廊道以「活的博物館」概念在佳冬鄉落地生根，計畫團隊繼和茄冬文史協會合作完成蕭家古厝旁的「詩人步道」，又在台17線佳興路入口打造全台獨一無二的「詩光隧道」，縷空屋頂上的客家詩詞，透過陽光投射地面，社區舉辦詩詞朗讀比賽，喜迎文化旅遊新亮點。

「進到佳冬，彷彿走入一場活生生的歷史人文展覽，漫步在優雅的文青時光中。」茄冬文史協會理事長楊景謀說，佳冬六根村有諸多保存完整的古厝聚落，早期文風興盛，也是詩人的故鄉，在7所大專院校組成的團隊輔導下，村內搭配著各式各樣的藝術彩繪和詩人創作詩詞，詩詞的意境搭配古色古香的聚落建築和客家歌聲，引領遊客彷彿回到那個吟詩作對的年代。

「4年前剛來蹲點時，遊客沒幾個，現在已有遊覽車！」計畫主持人蔡志豪說，佳冬蕭家古厝、張家洋樓、楊家祠堂等古蹟陸續活化後，團隊偕在地文史團隊融入當地特有的詩詞文學，培訓導覽解說員，再打造獨一無二的「詩光隧道」，結合環繞社區的「詩人步道」，走讀其中，欣賞鍾理和、曾貴海等詩人的作品，不久將導入有聲導讀的擴增實境，讓古蹟和文學更貼近遊客，以六根為客家音樂文化之旅的示範點。