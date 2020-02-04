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鄭照新：傳遞正確資訊給市民

2020-02-04 23:20聯合報 記者蔡孟妤／高雄報導

高雄市新聞局長鄭照新昨在市政會議上宣誓就職，他表示，未來會盡力了解市民需求。 圖...
高雄市新聞局長鄭照新昨在市政會議上宣誓就職，他表示，未來會盡力了解市民需求。 圖／高雄市新聞局提供
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曾任立委江啟臣辦公室特助的鄭照新昨宣誓就職高雄市新聞局長，被外界視為國民黨主席選舉韓江連線成形。鄭照新說，沒有誰跟誰連線的問題，江認為國民黨應有更多的年輕人到中南部服務，貼近基層的需求。

鄭照新是韓國瑜競選總統時的發言人之一，也曾擔任江啟臣辦公室特助，他昨在市政會議上宣誓就職高雄市新聞局長，會後也代表市府接受媒體聯訪。

鄭照新說，他的責任就是跟市府團隊一起努力服務高雄市民，把正確、有效的資訊傳遞給市民，讓大家能了解市府的努力，同時也盡量了解市民需求，務求每天都對得起市民的託付。

鄭照新入韓小內閣，外界視為是國民黨主席選舉韓江連線成形。鄭照新表示，不是誰跟誰連線的問題，江啟臣也鼓勵他到高雄市，江認為國民黨應該有更多的年輕人到中南部服務，更貼近基層需求、了解中南部，而且他的母親在岡山長大，很榮幸回到母親的故鄉服務。

中央宣布6日起買口罩採實名制，且7天限購2片，引發爭議。鄭照新受訪說，目前高雄市每天所需求的口罩量，最基本是35萬片，防疫工作要中央跟地方一起配合，地方上有口罩不足問題，也會第一時間善盡義務向中央通報轉達。

被問到市長韓國瑜會否親自出席6日的行政院院會，鄭照新說，市府會做最適當的評估。目前為止，防疫工作由中央統籌辦理，如果中央有需求，地方會全力配合。

武漢肺炎疫情影響高雄農漁產品外銷一事，鄭照新說，市府會盡力打開通路，這也是市民殷殷期盼，市府責任是了解基層農漁民的心聲與阻礙，盡力幫農漁民排除阻礙。

鄭照新高雄市國民黨

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