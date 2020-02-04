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每案最高補助2百萬 高雄市經發局鼓勵體感科技創新運用

2020-02-04 22:18聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市經發局針對體感科技產業推出「推廣應用型補助」，鼓勵對體感科技有興趣的廠商將體感科技的技術多元運用在不同領域，每案補助金額最高200萬元，自即日起公告受理申請到4月30日，經發局6日（星期四）下午2時30分將在KOSMOS體感奇點臉書（FB）線上直播，解說這次補助方案內容。

經發局表示，「推廣應用型補助」鼓勵廠商運用既有體感科技的技術挖掘新的應用商機，計畫期程以6個月為限，每案補助最高200萬元；另有「創業計畫補助」，提供新創廠商創業資金，針對辦公場域租金、員工教育訓練費及設備租賃費等給予補助，補助金額最高80萬元。還有為打造大型體感示範案例，即日起至3月6日公告受理「主題應用型補助」，補助金額最高2000萬元，期能攜手業者共同創造高雄觀光新景點。相關資訊可至KOSMOS體感奇點網站查詢，亦可洽補助辦公室07-9667232。

經發局原定6日下午舉辦這次補助案的說明，但為落實防疫，改採臉書直播。

經發局長伏和中表示，「推廣應用型補助」及「創業計畫補助」在去年開辦後，受到業者熱烈迴響，提案計畫應用內容跨足觀光工廠、餐飲店面、商圈導購、棒球訓練及旅遊觀光等不同領域，開創多種全新的商業模式，今年期待有更多的企業朋友加入，以新科技翻轉產業新視野。

高雄市經發局推出「推廣應用型補助」，鼓勵多元創新運用體感科技。圖為南瓜虛擬科技開...
高雄市經發局推出「推廣應用型補助」，鼓勵多元創新運用體感科技。圖為南瓜虛擬科技開發多人連線VR對戰遊戲。 高雄市經發局提供
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創業直播觀光工廠

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