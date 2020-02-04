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高市選委會籲罷韓勿虛偽連署 尹立批選委會把市民當賊

2020-02-04 21:07聯合報 記者楊濡嘉／即時報導

網路社群「WeCare高雄」、「公民割草行動」、醫師陳冠榮、台灣基進等發起罷免高雄市長韓國瑜，目前進入第二階段連署，到今天累計逾12萬人連署。高雄市選委會此時接到民眾反映，可能有虛偽連署，選委會即鄭重呼籲不要有虛偽連署，以免觸法。「WeCare高雄」發起人尹立則在臉書回應「選委會是把高雄市民當賊嗎？」

高雄市選委會今天發布新聞稿表示，近日有民眾反映，現行市民日常生活中，例如團體旅遊、市民活動或申請事項，都會呈現個人資料，這些資料又極易經各種途徑被取得，進而被有心人蒐集從事虛偽不實之罷免連署，包括「被有心人蒐集後逕行代簽連署或偽刻印章做不實之連署，導致虛偽不實之情事發生。」

高雄選委會以個人資料保護法、刑法第 217 條強調不可以虛偽連署，並表示，未來查對連署人名冊時，如發現有疑似涉嫌偽造之情事，會逐一向當事人查詢或採一定之比例查詢是否為本人簽名或蓋章，以查證連署之真實性。

尹立在臉書貼文表示，只要是有來填寫二階段連署書的民眾都知道，為了避免高市選委會刁難剔除，罷韓團體一直都是用最高標準來檢視每一份連署書，甚至有民眾在台灣基進的連署攤位寫了超過20次才正確，他們還買了婚禮拉砲來鼓勵第一次就填寫正確無誤的民眾。如今民眾的耐心填寫，竟遭到選委會發文警告！根本就是「以國瑜之心度市民之腹」。

尹立再次呼籲高雄市政府的政務官退出選委會。

發起罷韓的網路社群「WeCare高雄」發起人尹立（左）籲高市府政務官退出選委會。...
發起罷韓的網路社群「WeCare高雄」發起人尹立（左）籲高市府政務官退出選委會。圖／本報資料照片
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高雄市選委會籲罷韓者不要虛偽連署。圖／本報資料照片
高雄市選委會籲罷韓者不要虛偽連署。圖／本報資料照片
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選委會高雄市尹立

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