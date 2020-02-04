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寒害及疫情衝擊蓮霧產銷 高雄市尋求對接通路

2020-02-04 20:46中央社 高雄4日電

寒流過境受到低溫寒害影響，高雄市統計蓮霧、番茄被害面積約61公頃；近來外銷增量的蓮霧也受到武漢肺炎疫情發燒衝擊致訂單趨緩，農業局尋求對接通路盼能穩定產銷。

農業局統計，寒流造成的農損有蓮霧、零星番茄，至4日下午農損金額約新台幣385萬元，被害面積共61公頃，其中蓮霧60公頃，市府呼籲受損農民通報以利資料彙整。

除了寒害，近來武漢肺炎擴及全球，農業局指出，蓮霧外銷中國訂單趨緩，已尋求對接通路或他國，如香港、加拿大等盼增加銷售量；至於受疫情衝擊銷量，農業局未說明。

農業局副局長王正一表示，透過高雄首選電商平台上架高雄鮮果並促銷，蜜棗、蓮霧等農特產品，鼓勵網購宅配。

武漢肺炎疫情寒流

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