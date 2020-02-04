金門防疫提高規格 小三通旅客搭專車直達機場不落地

大陸武漢肺炎疫情持續發燒，金門縣府表示，為了嚴密執行小三通過境旅客防疫工作，自今日起，嚴格執行「小三通過境旅客不落地」政策，也就是一條龍及轉機赴台旅客在通關後，由縣府統一調派專車接送，直達機場，減少傳播途徑，縣府也宣示，務必要將防疫工作做到滴水不漏。

金門縣府觀光處長丁健剛在傍晚表示，2月1日宣布「小三通入境旅客一律居家檢疫14日」政策後，儘管小三通檢疫強度加大，但縣府檢視每個防疫環節，希望還可以更加強防疫檢疫工作。經與疾管署反應，以及這2日與該署來回溝通協調及爭取，該署同意縣府採取「小三通過境旅客不落地」及「定點安置居家檢疫」政策。

也就是自今日起，小三通旅客下船後，旅客身體如有發燒異狀，則即刻送往醫院戶外篩檢站依標準作業程序就醫；至於一般旅客入境後，填妥「旅客入境健康聲明暨居家簡易通知書」，並依金門籍、赴台乘客（含一條龍乘客）依序通關。通關後，一條龍及轉機赴台旅客，由縣府統一調派專車接送，直達機場；由專人協助購票與通關作業。且尚未登機前，除如廁外，統一待在車上候機，至餐飲等其他需求，則由專人統一協助處理。

至於，如需待在金門，則由縣府安置於適當場所統一進行居家檢疫14日。

縣府表示，兩岸小三通雖然無法暫時停航，班次也無法照縣府的要求，減至4班，縣府只能尊重且接受。但縣府也說，持平而論，兩岸大三通部分，2月底前也大減班，並未因疫情發展而停航，且中央單位基於大、三通皆為兩岸交流重要渠道，都是國人返鄉回家的道路，在經過整體通盤考量後，才決定現階段金門、馬祖小三通先以減班方式因應，保留一條國人回家的路，也為兩岸關係互動預留彈性調節空間。