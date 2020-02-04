政府貼心推農產保險防萬一 屏東七成農友寧願賭賭看

農委會104年起試辦農業保險，現已經開發12種品項保單，屏東縣芒果區域收穫型保單部分，限定新埤鄉、來義鄉、枋寮鄉、枋山鄉、春日鄉、獅子鄉，鳳梨區域收穫型保單限定內埔鄉、高樹鄉、萬巒鄉、長治鄉、新埤鄉、枋寮鄉；農委會提醒自1月7日公告至2月15日止，農民請向投保所在地的基層農會申請補助保險費；對政府的好意，枋寮地區農會表示，因農友觀念較保守，仍有七成農民未投保。

因應氣候環境劇烈變遷，天然災害頻仍，農委會自104年起推動農產業保險，108至109年期芒果保險商品業於去年11月22日公告「國泰產物芒果農作物保險（政府災助連結型）、（區域收穫型）」及「國泰產物芒果農作物保險（屏東區域收穫型）」為農產業保險商品；109年度鳳梨保險去年11月8日公告「新光產物鳳梨農作物保險（區域收穫型）」為農產業保險商品。

農糧署表示，為鼓勵農民藉由保險機制穩定收益，分散災害風險，農委會將對用地合法的保戶，補助當期保險費二分之一，金額上限為每公頃3萬元；另投保的農民如遭受天然災害時，仍可依農業天然災害救助辦法規定，領取災害救助金，獲得保險及災害救助的雙重保障。

屏東縣枋寮地區是芒果和鳳梨生產重鎮，共同運銷費去年創下7000萬元新高，在全國名列前茅；總幹事鄭晏昕說，鄉下農民觀念較保守，目前仍有七成農民未投保，農會向農友宣導「不怕一萬，就怕萬一」， 遇到產量差、大豪雨、低溫等意外狀況，都是農業保險理賠範圍，是集合多數農民保險費共同聚集的資金，政府也補助一半，當遇到保險事故時候，就能彌補損失，不致血本無歸；以愛文芒果為主的枋山地區農會也說，投保農友不到三分之一，因多是小農。