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身兼8大社團理事長 劉秀鳳被封高雄社團界大姐大

2020-02-04 19:22聯合報 記者王昭月／高雄即時報導

在高雄經營美容業起家的劉秀鳳，個性海派，長年熱心公益，在高雄社團界十分活躍，目前她個人共擔任8個協會理事長，過去還曾當過理事長公會的理事長，被戲稱是社團界的大姐大，她帶領的社團橫跨美容、補教、兒童課後照顧、整復推拿及徵信業，旗下會員業者高達2000多個，日前舉辦聯合尾牙，即席開198桌，盛況空前。

劉秀鳳個頭嬌小，在高雄社團界卻舉足輕重，一人身兼高雄市第一女子美容公會、社團領袖協會、大高雄補教暨履保協會、第一徵信公會、兒童課後照顧服務協會、傳統整復推拿教育協會、中華民國兒童課後照顧服務策進會8個協會理事長，行有餘力，還到義守大學念EMBA，攻讀碩士學位。

「我是親力親為，不是掛名的理事長」，具俠女性格的劉秀鳳說，最近武漢疫情正在熱頭，補教同業防疫物資缺乏，她動用累積多年的人脈，四處張羅口罩、酒精及額溫槍分送，忙得不可開交，被大家笑說 「沒人做理事長成這樣」。

劉秀鳳經營美容業起家，後來開設美容補習班，組美容公會，與補教業多所接觸，多年前，高雄市補教業龍頭出缺，她被拱當理事長，費了九牛虎之力，才讓陷入紛歧的補教協會重振旗鼓，脫胎換骨。多年來，只要補教同業碰上任何疑難雜症，她都一一解決，奠立威信。

她廣泛參加社團，曾任高雄縣商業會常務理事，後來認為，各行各業應有更深化的交流平台，她發起籌設「理事長協會」，還被推舉為理事長，被戲稱為專管理事長的理事長。

劉秀鳳表示，她當七、八個協會理事長，都是無給職，但能服務人群，做得很快樂，去年她摯愛的母親安祥離世，應該是這十多年來行善累積的福報。

老家住六龜區的她，家裡的良田在八七水災時曾全被沖毀，家計陷入困頓。劉秀鳳說，當時她家因受親友扶持，才能挺過，這分恩情她謹記在心，後來創業有成，就努力回饋社會，

而近年她在補教界大力推動「育苗專案」，資助弱勢學生免費補習，就曾獲師鐸獎肯定。

劉秀鳳身兼八個協會理事長，是高雄市社團界「大姐大」。記者王昭月／ 攝影
劉秀鳳身兼八個協會理事長，是高雄市社團界「大姐大」。記者王昭月／ 攝影
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劉秀鳳身兼八個協會理事長，凡事親力親為，是高雄市社團界「大姐大」。記者王昭月／攝...
劉秀鳳身兼八個協會理事長，凡事親力親為，是高雄市社團界「大姐大」。記者王昭月／攝影
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