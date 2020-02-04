105歲志工探望90歲嬤 老姊妹相聚愛「鬥嘴鼓」

高雄旗山105歲李柯梗個性開朗、談話幽默，以96歲高齡取得志工認證。李阿嬤天天到社區關懷據點上課，熱衷參與宣導競賽與外地參訪行程，難能可貴的是，她天天登門關懷獨居友伴，堪稱全台最高齡又樂於助人的人瑞志工。

李柯梗早年家中種香蕉，參與社區服務超過20年，平日獨居沒有看護照顧，住在附近的兒子會接送阿嬤前往南新社區關懷據點上課。南新社區發展協會理事長徐素卿說，阿嬤興趣廣泛，多年前鼓勵她上課取得志工認證，年過百歲同樣熱衷參與各項宣導競賽或社區參訪活動，不邀她還會不開心。

李柯梗住在南洲里石岩巷，巷弄內有多名獨居的高齡同伴，其中兩人不喜歡到社區據點參與課程，李柯梗天天下午登門拜訪，相約打牌或閒話家常，似家人般關心彼此生活。

「阮多她15歲！」李柯梗記憶力不錯，前往90歲蔡姓阿嬤住家時互動親密，並說兩人相差15歲，這番話引起蔡阿嬤質疑「有這麼多嗎？」，事實證明李阿嬤牢記彼此年紀，兩人聚在一起愛拌嘴，好交情令人羨慕。蔡阿嬤說，兩人年輕時感情就不錯，情誼至今不變，從沒有吵過架。