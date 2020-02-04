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首創綠能堤防 屏府再推大響營2期太陽光電計畫

2020-02-04 17:46中央社 屏東縣4日電

屏東縣政府率全國之先推動太陽光電綠能堤防，去年以縣管河川力力溪大響營堤防建2.1公里的太陽能板，縣府今天表示，今年將再建置第2期2.4公里。

縣長潘孟安表示，縣府選定縣管河川力力溪大響營堤防建置太陽能發電設施，主要是因堤防位置偏遠及閒置空間等條件，經評估長達10公里的大響營河堤，先規劃2.1公里堤岸建置地面型太陽光電設施。

潘孟安表示，第1期去年7月完成設置發電功率2MW的太陽能板，目前每日平均發電約6500度，可供650戶家庭每日用電需求，可說是全台首創且發電量最大的堤防太陽能發電區。

潘孟安強調，屏東縣布局能源轉型，除了首創全台的養水種電外，並積極於2016年成為全台灣唯一加入ICLEI「100%再生能源城市與區域網絡」計畫的地方政府，與加拿大溫哥華、韓國濟州、美國夏威夷州等全球地方政府共同為實現「100%綠電城市」的目標而努力。

水利處長江國豐表示，過去也有縣市計畫在河堤種電的構想，但因安全結構與技法難度高，推動計畫大多止步，縣府在完成大響營堤防建置太陽能發電系統第1期設施後，再接再勵推出第2期計畫，規劃2.4公里堤岸可設置發電功率2.5MW。

江國豐表示，第2期今年1月中旬已上網招商，2月中旬評選優勝廠商後即可進行施工，預計完成後日均發電量可達8500度，供850戶家庭日用電量。

水利處指出，推動太陽能發電最大的瓶頸是饋線不足，屏東同樣面臨沒有足夠饋線配送問題，由於大響營河段最大裝置量可望達到8MW，只要饋線充足，未來將會持續推動，並評估在不影響環境及防洪排水功能前題下，在其他堤防建置地面型太陽光電設施。

縣府表示，配合中央推動2025年20GW太陽能光電計畫積極發展綠能，除了在沿海地區首創養水種電、推動沼氣發電、洋流發電外，在潘孟安指示下更朝向水域型太陽能光電系統推動。

縣府指出，不只率先建置佳冬鄉大武丁滯洪池浮動型太陽能光電設施（0.5MW），接續於2017年2月、8月建置新園鄉烏龍滯洪池（0.5MW）、東港鎮牛埔溪沉沙池浮動型太陽光電設施（0.5MW），並將觸角延伸到綠能堤防。

屏東縣政府潘孟安太陽能發電

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