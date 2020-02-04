學區問題延宕逾9年 高雄仁武高楠里終於盼得解套

高雄縣市合併超過9年，學區卻遲未統整，原高雄縣仁武區高楠里，距左營區文府國中僅0.6公里，學生按學區畫分卻需騎單車到3公里外的大灣國中上課，捨近求遠。地方人士爭取高楠里為自由學區多年都被打回票，最近終於如願以償，高楠里為此，6日將辦晚會慶祝。

高雄仁武區高楠里與左營區僅一線之隔，地理位置接近，卻分屬不同學區，縣市合併後，高楠里居民原以為學區可能重新調整，不過盼了9年多沒有下文。高楠里近年因太子建設等建商進駐推案，年輕移居人口增多，新聚落住民對於學區遲遲無法調整，十分苦惱。

高楠里長李志能表示，高楠里學區有仁武大灣國中，不過都比左營區的文府國中及福山國中遠，學生到大灣國中念書，騎單車約需花30分鐘，如果能省去這半小時車程，就可減少孩子就學的交通風險，孩子也能多補些睡眠，可惜反映多年，一直石沈大海，去年經由民代協助，高市教育局從善如流，終於同意讓高楠里改為自由學區，學生可選擇到文府、福山或大灣國中就讀。

促成高楠里學區調整的高雄市議員吳利成表示，其實位在原縣市交界的里鄰都有學區設限的相同困擾，希望繼高楠里之後，教育局能做學區通盤檢討。

過去位在高雄縣市交界的高楠里，縣治時期屬於仁武區邊陲，未開發之前，現地農田密布、道路窄小，不過縣市合併後，經知名建商進駐推案，已完全變貌，新移入的人口已有400多戶，預計2年內可再倍增。