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領先全國！屏東推太陽光電綠能堤防 可供650戶家庭用電

2020-02-04 15:21聯合報 記者江國豪／屏東縣即時報導

屏東縣政府領先全國推動太陽光電綠能堤防，去年以縣管河川力力溪之大響營堤防建置太陽能發電設施，施設2.1公里的太陽能板，目前每日平均發電約6500度，可供650戶家庭每日用電需求。縣府水利處表示，縣府今年再接再厲推出大響營堤防第2期太陽能發電計畫，規劃2.4公里堤岸將設置發電功率2.5ＭＷ，未來並將持續評估在不影響環境及防洪排水功能前題下，於堤防建置地面型太陽光電設施。

屏東水域型太陽能光電系統推動，不僅率先建置佳冬鄉大武丁滯洪池浮動型太陽能光電設施（0.5ＭＷ）後，接續於106年2月、8月建置新園鄉烏龍滯洪池（0.5ＭＷ）、東港鎮牛埔溪沉沙池浮動型太陽光電設施（0.5ＭＷ），並將觸角延伸到綠能堤防。

屏東縣長潘孟安表示，縣府選定縣管河川力力溪之大響營堤防建置太陽能發電設施，主要是因該堤防位置偏遠及閒置空間等條件，經評估長達十公里的大響營河堤，先規劃2.1公里堤岸建置地面型太陽光電設施，可說是全台首創且發電量最大的堤防太陽能發電區。屏東縣佈局能源轉型，除了首創全台的養水種電外，並積極於2016年成為全台灣唯一加入ICLEI 「100%再生能源城市與區域網絡」計畫的地方政府。

水利處長江國豐表示，過去也有縣市計畫在河堤種電的構想，但因安全結構與技法難度高，推動計畫大多止步，縣府在完成大響營堤防建置太陽能發電系統第一期設施後，再接再厲推出第二期計畫，規劃2.4公里堤岸可設置發電功率2.5ＭＷ，今年1月中旬已上網招商，2月中旬評選優勝廠商後即可進行施工，預計完成後日均發電量可達8500度，供850戶家庭日用電量。

水利處指出，推動太陽能發電最大的瓶頸是饋線不足，屏東同樣面臨沒有足夠饋線配送問題，由於大響營河段最大裝置量可望達到8MW，只要饋線充足，未來將會持續推動，並評估在不影響環境及防洪排水功能前題下，在其他堤防建置地面型太陽光電設施。

力力溪大響營堤防太陽能發電設施，每日平均發電約6500度，可供650戶家庭每日用...
力力溪大響營堤防太陽能發電設施，每日平均發電約6500度，可供650戶家庭每日用電需求。。圖／屏東縣政府提供
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力力溪大響營堤防太陽能發電設施，每日平均發電約6500度，可供650戶家庭每日用...
力力溪大響營堤防太陽能發電設施，每日平均發電約6500度，可供650戶家庭每日用電需求。。圖／屏東縣政府提供
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屏東縣政府太陽能發電種電

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