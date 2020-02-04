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馬來西亞證實首位公民感染武漢肺炎 確診病例增至10例

防堵武漢肺炎 馬祖岸巡成立防疫體溫小站

2020-02-04 14:57中央社 馬祖4日電

預防武漢肺炎入侵馬祖，馬祖第十岸巡隊於馬祖4鄉5島各安檢所成立體溫測量小站，提供鄉民及各島進出港漁民測量體溫，從第一線建立有效防疫防火牆。

武漢肺炎疫情越演越烈，馬祖第十岸巡隊近日於4鄉5島各安檢所設置防疫專用測量小站。測量小站除了提供鄉民自我量測體溫及手部消毒工作，並依防疫裝備暨自我健康管理紀錄表，落實對外及對內的自主管理工作、期望能有效管控防疫裝備，並積極擘畫做足準備長期抗疫。

馬祖岸巡隊表示，防疫視同作戰，所有同仁進入全面防疫戰備階段，為完善防疫工作，嚴防邊境防疫出現破口，保障鄉民身體健康及同仁安全工作環境。

馬祖武漢肺炎

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