韓江連線成形？鄭照新：江鼓勵年輕人多到中南部

曾任立委江啟臣助理的韓辦發言人之一鄭照新，今宣誓就職高雄市新聞局長，被外界視為是國民黨主席選舉韓江連線成形。鄭照新說，沒有誰跟誰連線的問題，江對他擔任高雄市新聞局長非常鼓勵，認為國民黨應該有更多的年輕人們到中南部服務，讓所有年輕人更加貼近基層的需求。

高雄市長韓國瑜上午出席市政會議，但未回應媒體提問，會後由鄭照新出面接受媒體聯訪。鄭照新說，他的責任就是跟市府同仁一起努力服務高雄鄉親，並且把正確的、有效的資訊傳遞給市民朋友，讓大家能夠了解市府的努力，同時也盡量去了解市民的需求，務求每一天都要對得起高雄市民的託付。

對有媒體報導，指韓國瑜找他擔任新聞局長代表國民黨主席選舉韓江連線成形，鄭照新說，這不是誰跟誰的連線的問題，他有跟江啟臣說，韓市長有邀請他到高雄市政府擔任新聞局長的工作，江啟臣非常鼓勵，認為國民黨應該有更多的年輕人到中南部基層服務，讓所有年輕人更加貼近基層的需求，了解廣大中南部朋友的心聲。此外，他母親也是在岡山長大的，回到媽媽的故鄉來服務，感非常榮幸。