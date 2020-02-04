親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

哈利梅根可能住這 居民被教「像養貓一樣對待他們」

香港武漢肺炎致死首例 39歲患者心臟衰竭病逝

韓江連線成形？鄭照新：江鼓勵年輕人多到中南部

2020-02-04 11:28聯合報 記者蔡孟妤/高雄即時報導

曾任立委江啟臣助理的韓辦發言人之一鄭照新，今宣誓就職高雄市新聞局長，被外界視為是國民黨主席選舉韓江連線成形。鄭照新說，沒有誰跟誰連線的問題，江對他擔任高雄市新聞局長非常鼓勵，認為國民黨應該有更多的年輕人們到中南部服務，讓所有年輕人更加貼近基層的需求。

高雄市長韓國瑜上午出席市政會議，但未回應媒體提問，會後由鄭照新出面接受媒體聯訪。鄭照新說，他的責任就是跟市府同仁一起努力服務高雄鄉親，並且把正確的、有效的資訊傳遞給市民朋友，讓大家能夠了解市府的努力，同時也盡量去了解市民的需求，務求每一天都要對得起高雄市民的託付。

對有媒體報導，指韓國瑜找他擔任新聞局長代表國民黨主席選舉韓江連線成形，鄭照新說，這不是誰跟誰的連線的問題，他有跟江啟臣說，韓市長有邀請他到高雄市政府擔任新聞局長的工作，江啟臣非常鼓勵，認為國民黨應該有更多的年輕人到中南部基層服務，讓所有年輕人更加貼近基層的需求，了解廣大中南部朋友的心聲。此外，他母親也是在岡山長大的，回到媽媽的故鄉來服務，感非常榮幸。

對於綠營指他是罷韓救火隊，鄭照新說，現在市府最重要的工作，第一是防疫，第二是推行市政，第一線的市府同仁都非常戰戰兢兢的把防疫工作做好，一切配合中央來辦理，在推行防疫工作的同時，也希望既定推行的市政兩者並行不悖，這是全體市府服務高雄市民最重要的工作。

高雄市新聞局長鄭照新今宣誓就職。記者蔡孟妤/攝影
高雄市新聞局長鄭照新今宣誓就職。記者蔡孟妤/攝影
分享

鄭照新高雄市

延伸閱讀

率先登記 江啟臣：兩岸論述要貼近台灣民意

江啟臣：要有魄力貫徹黨紀 列入立委提名考評

黨主席補選登記首日 郝龍斌、江啟臣見朱立倫談...

拜會王金平是起手式？ 網友：請江啟臣承諾推動...

🔊【停課不停學】 線上學習課程免費領取 在家即能補課和複習

相關新聞

高市圖2019借閱突破1200萬冊 選舉年政治議題圖書熱

2020-02-04 09:44

防疫新制改善作業 小三通不再「卡關」

2020-02-04 00:32

買不到口罩 韓盼中央協助

2020-02-03 23:42

私幼照常開學…中央5萬片兒童口罩 送達高雄

2020-02-03 23:41

冷凍石斑 難補外銷市場缺口

2020-02-03 23:39

疫情延燒 石斑魚何時能銷陸？

2020-02-03 23:38

高雄大港旋轉橋 估5月啟用

2020-02-03 23:33

歡度元宵…美濃湖「好光景」 六堆祈福尖炮城

2020-02-03 23:30

熱門文章

受武漢肺炎影響 新竹市城市馬拉松宣布停辦

2020-02-03 16:11

蘆竹區南崁里長 明天免費自發千片口罩

2020-02-03 14:46

往來虎尾與西螺重要橋梁 「吳厝橋」拓寬改建完工啟用

2020-02-03 11:43

她流著農業的血 古雪雲接掌公館鄉農會

2020-02-03 14:26

威！不輸重慶銅梁火龍 本土火舞團驚豔南投燈會

2020-02-03 22:37

影／搭車可見台灣海峽、光雕美景 淡海輕軌藍海線年底通車

2020-02-03 18:02

淡水台2乙人行車道翻新 輕鬆串連各大景點不中斷

2020-02-03 18:40

綠營總召交接 侯友宜：新北只有「市民黨」

2020-02-03 14:07

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top