高市圖2019借閱突破1200萬冊 選舉年政治議題圖書熱

高雄市立圖書館統計2019年市民的借閱成果突破1200萬冊，比去年增加了21萬冊。樂齡人口借閱圖書從13％成長到18%。可能也因為選舉年的關係，政治議題類的圖書，躍上借閱熱門排行。

高市圖表示，綜觀各類別的借閱書籍，可以發現閱讀不只呈現一個城市的風氣與思維，也可以看出社會的一個縮影。讀者愈來愈重視養生與心靈的療癒，和自我人生與斜槓發展，在性別意識上也大幅躍進，像《原則：生活和工作》、《靜坐的科學醫學與心靈之旅》、《一週工作四小時》、《膽小存錢，不如勇敢賺錢》、《向阿德勒學習為活得更好而工作》、《82年生的金智英》等書的借閱量，都是各類前幾名。

因為選舉年的關係，公民關心的政治議題類圖書受到青睞，像《為什麼是民主?》、《政治的承諾》、《別當政治門外漢》、《民主是最好的制度嗎》，也是主要熱門書籍。

高市圖指出，文學書籍部分，女性與男性讀者的比例分別是7比3。各個年齡層喜歡的書籍也不一樣，像學齡兒童以科學與藝術為主，代表著對這個世界的好奇與想像；18至24歲青少年以應用科學為主，是對學習最熱忱的年紀；35至55歲中年，以社會科學為主，反映關於為人父母與身為世代交接的中間層的心聲；55歲以上樂齡年長者以宗教為主，追尋心靈的平靜。