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私幼照常開學…中央5萬片兒童口罩 送達高雄

2020-02-03 23:41聯合報 記者蔡容喬蔡孟妤羅紹平／連線報導

教育部國教署昨將5萬片口罩配送到高雄，教育局長吳榕峯（左）說，預定第一階段配送給...
教育部國教署昨將5萬片口罩配送到高雄，教育局長吳榕峯（左）說，預定第一階段配送給已開學的私立幼兒園。 圖／高雄市教育局提供
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教育部2日宣布高中以下學校延後兩周開學，但已開課的私幼及安親班、補習班照常上課。高市議員郭建盟昨說，此舉會讓私幼成為防疫漏洞，停課範圍應擴大至私立幼兒園，並由高雄市率先實施。高市府教育局說，目前並無私幼停課，會配合中央政策。

郭建盟說，根據兒少法規定，不得使6歲以下兒童獨處，家中有6歲以下兒童家庭，父母須有1人請防疫假，不然就違法。以2017教育統計年報推估，105年度全台有6130所公私立幼稚園，學童數49萬2781人，保守推算其中3成家長須請假，等於14.78萬人必須請防疫假，以最低日薪793元計算，請假兩周相當於勞資損失11億7千萬元。

由教育部國教署配送的5萬多片兒童口罩昨送達高雄，第一階段先發給已開學的私幼，平均每60名學童可分到一盒，第二階段再分給公幼。高市教育局表示，目前尚未有私幼決定要停課。有家長認為，只要私幼能落實幫小朋友量體溫、勤洗手及戴口罩等防疫措施，不必要停課，否則雙薪家庭要請假照顧孩子，影響很大。

台東縣多數私幼及安親班、補習班業者表示，有能力做好自主防疫，「腸病毒等防疫工作平常就在做，武漢肺炎疫情不會增加太多負擔。」但希望政府做有力後盾，讓醫用口罩、酒精等防疫器材能在市面上買得到。

配發台東21所私幼的醫用口罩43盒昨天也送到，台東縣校外會依班級數量分送到各私幼每班一盒。

口罩停課台東

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