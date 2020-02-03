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服務到家！ 金門家扶送菜給受扶助「自主隔離」家庭

2020-02-03 20:01聯合報 記者蔡家蓁／金門即時報導

「老師，我沒上班啦，我們都在家裡自主隔離啦!」、「老師，你不要來啦，你來我也不會給你開門!!」金門家扶社工老師們因應武漢肺炎防疫，近日針對各區陸籍受扶助家庭進行關懷，家扶的社工們協助進行居家買菜服務，幫他們親自送到家門口，解決吃的問題，讓受扶助的家庭都很感動，但他們也擔心會傳染給社工們，頻頻叫她們別來，貼心的話，也讓社工們印象深刻。

金門家扶中心主任李桂平表示，金門和大陸廈門只有一水之隔，往來相當密切。依據金門縣政府108年的資料，全縣居民人口數為14萬185人，全縣戶數為4萬1217戶；其中，外配約有3千人，新住民家庭數約占金門縣總家庭數的1/15，可謂很高之比例。金門家扶中心目前扶助218個家庭暨358個兒童，其中新住民家庭就佔有218個受助家庭中的74戶，約占總受助家庭數的1/3強，顯示新住民家庭在弱勢群族更形弱勢。

李桂平指出，受扶助的新住民家庭中，大陸地區配偶共計有43戶，約接近受扶助之新住民家庭中的6成比例，而其中又以福建省籍居多數。根據社工員調查發現，此次春節將約10多戶的陸籍單親媽媽，攜帶子女返回大陸娘家過年，包含廈門、四川、江西等地都有，且都是在學期結束後到春節假期前，透過小三通方式前往大陸地區。當時的疫情尚未發布，很多家庭都不知道情形，無從選擇是否前往。

最新宣佈的防疫措施，透過小三通方式入境者，一律居家管理14天，因此會產生部份家庭的生活可能沒辦法順利進行。據推測，如未延後開學日，本周開始將是大陸過年的陸籍配偶，帶子女們返回金門的高峰期，屆時將有更多的家庭將被限制自主健康管理，生活上將有所不便。金門家中心社工員，近日開啟居家協助買菜服務的項目，為這些地區人脈資源較少，受家扶中心扶助的弱勢家庭，採買蔬果與民生必需品，主動給與必要關懷和幫助。

社工員表示，會返回大陸過年的家庭，很多是目前在金門比較缺乏人際資源的陸籍單親媽媽，小孩還小全家被健康自主隔離，叫天天不應，處境困窘迫切的需要他人協助和關心。除此之外，家扶中心將提供這些家庭成員防疫資訊及規定，做好居家自主健康管理的工作。

因應武漢肺炎防疫，金門家扶社工老師們，近日針對各區陸籍受扶助家庭進行關懷，社工們...
因應武漢肺炎防疫，金門家扶社工老師們，近日針對各區陸籍受扶助家庭進行關懷，社工們協助買菜服務，幫他們親自送到家門口，解決吃的問題。圖／金門家扶提供
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關懷需「居家檢疫」的陸籍受扶助家庭，金門家扶社工老師們協助買菜，並幫他們親自送到...
關懷需「居家檢疫」的陸籍受扶助家庭，金門家扶社工老師們協助買菜，並幫他們親自送到家門口。圖／金門家扶提供
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