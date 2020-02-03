金門縣長楊鎮浯與新住民協會座談 盼攜手做好防疫

大陸武漢肺炎疫情狂燒，對於有民眾關切陸配返金的自主管理，金門縣長楊鎮浯今天特別邀集轄內新移民團體代表討論陸配赴陸返金自主管理的協助及縣府健康關懷協助，楊鎮浯利用與新住民協會幹部座談會，說明居家檢疫配合事項，並請各協會協助進行關懷與訪視作業，盼齊心推動複式防疫；對於在金門的其他居家檢疫民眾，縣府也將提供相關服務。

金門約有4萬600個家庭，近2800位新住民配偶，幾乎7%的家庭由新住民組成，楊鎮浯今天邀集主要新移民協會幹部座談，一同來討論防疫，包括新移民關懷會理事長吳金玲、新移民公共事務協會總幹事孫毓玫、新住民互助協會理事長覃惠暄、新住民互助協會常務理事王艷萍、新二代兩岸交流協會理事長羅建華和新二代兩岸交流協會總幹事楊玉霞等人。

會中有新移民幹部表示，他們的協會會員赴陸返金後，會自主管理，即使一切正常，大家也都儘量避免外出。但也有姐妹反應，需要出門採購時，感受到大家異樣的眼光，心理真的不好受。協會知道後，儘量提供採購協助。

對於網路上對陸配的質疑，楊鎮浯表示，所有在金門這塊土地上每一位成員都是金門的一份子，我們都是金門這個大家庭裡的一部分，金門這個島上應該是沒有分族群，沒有分群體，大家一起來打好防疫這場仗，針對之前網路上的一些言論，他也特別發文，希望不要再有這樣的現象。

另外，會中羅建華也提到，建議對主動居家檢疫的姊妹提供送餐服務，縣府也表示可以協助。也有人反映雖然政府規定，小三通返金者要居家檢疫14天，但有聽說不少跑單幫的，還是頻繁進出大陸，恐成為防疫漏洞，提醒縣府要多加注意。對此，楊鎮浯也要求相關單位密切注意。

楊鎮浯在會中也表示，配合中央政策的居家檢疫，除民政系統依規執行外，也指示社會處與四大協會對接，擬定表格、檢視事項，由協會對新住民居家檢疫者提供協助。對於在金門的其他居家檢疫民眾，縣府也將提供相關服務。

楊鎮浯強調，縣府採複式動員方式防疫，針對不同團體、族群，整體配合居家檢疫，透過多層社會防護，讓防疫作戰更加完整。