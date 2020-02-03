屏東六堆祈福尖炮城周末登場 防疫不鬆懈

屏東「六堆祈福尖炮城」將在本周末（8日、9日 ）於屏東縣立運動公園登場，其中獎金高達10萬元的雲霄尖炮城，吸引超過150組報名，今年更增加以聲光特效代替傳統鞭炮的「聲光環保尖炮城」等豐富活動。另外，因應武漢肺炎疫情，屏東縣政府今年也特別加強防疫措施，在場地設置出入口提供酒精、額溫槍等設備。

屏東縣副縣長吳麗雪表示，六堆祈福尖炮城活動緣起於客家族群捍衛家園的傳統，在六堆客庄已經流傳百年，今年增加許多具創新與文化意義的活動，包括以聲光特效取代傳統鞭炮的「聲光環保尖炮城」，傳遞祝福的「祈福香包」，及哈客劇場、客家獅等演出，邀請大家一起在客家民俗文化氛圍中共度元宵節。

另外，屏縣府也在屏東火車站打造伯公祈福互動燈飾，民眾可至現場錄祝福，傳遞給親朋好友；國中小學生可參加「六堆祈福尖炮城大冒險文化闖關」，過關即可獲得接綵金（限量1千名）；今年更首度與旅行社合作，結合尖炮城、熱帶農業博覽會、綵燈節等屏東散大活動，在活動期間推出3條一日遊程，邀民眾到屏東歡度元宵。