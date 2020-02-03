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「封城」之亂：武漢肺炎蔓延下 中共的內憂外患

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澎湖防堵武漢肺炎疫情 賴峰偉要主管下鄉宣導

2020-02-03 18:23中央社 澎湖3日電

澎湖縣長賴峰偉今天指派一級主管主動下鄉，「一人一村里」向村長及漁民宣導港口防疫措施；也要求各鄉市公所動起來，建立防疫小組，並分派主管至各漁港宣導禁止與大陸漁民海上交易。

為防止武漢疫情進入澎湖，澎湖縣政府加強戒備，每天舉行防疫晨會，3日縣務會議繼續由各單位主管討論防疫措施。賴峰偉今天會中指示社會處、教育處掌控近期返澎的陸配及學生，實施健康關懷，從廣東省及循「小三通」返澎者要進行居家檢疫14天，確保安全。

賴峰偉表示，武漢肺炎全中國大陸有1萬7000人感染、361人死亡，台灣也有10位確診個案，縣府天天召開防疫會議，確保澎湖保持零感染淨土。

賴峰偉說，據通報澎湖有多艘漁船時常在海上與大陸漁船非法交易，經由交易過程近距離接觸，增加感染武漢肺炎風險，只要某一漁村發現有武漢肺炎確診案例，就會對當地觀光、經濟造成衝擊，人們不敢接近，形同封村。

賴峰偉除要求海巡加強力道取締越界陸船，也呼籲漁民自律，絕對不能和大陸漁民有任何接觸，只要澎湖出現一例感染者，元宵節、花火節等觀光活動就會受影響，觀光業一落千丈。

賴峰偉強調，防疫不能有任何缺口，已指派副縣長、秘書長及一級主管分別與各鄉市長及村里長說明港口防疫重要性，也希望各鄉市長一起動起來，分配主管責任港口，每天關懷漁民是否有和陸船接觸，防堵疫情進入澎湖。

賴峰偉說，預防武漢肺炎在於勤洗手、載口罩，只有發燒、咳嗽症狀及去醫院、人多的地方才需要載口罩，鄉親不要屯積口罩，澎湖口罩供應量絕對充足，請民眾放心。

澎湖武漢肺炎賴峰偉

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