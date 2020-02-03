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屏東輔具服務車深入偏鄉 3年里程可繞地球1周

2020-02-03 17:25中央社 屏東縣3日電

屏東縣政府3年多前陸續在9處偏鄉設置輔具據點，由3輛輔具行動服務車結合據點提供服務，縣府今天表示，至今行動服務車已累積行駛4萬6225公里，足足可繞行地球1周。

縣府自民國107年起積極拓增輔具據點，至今共設置春日鄉、牡丹鄉、獅子鄉、來義鄉、泰武鄉、三地門鄉、瑪家鄉、林邊鄉及恆春鎮等9處，3輛輔具行動服務車結合據點提供服務。

縣府統計，106年度累積里程為1萬4055公里；107年度為1萬5997公里，而108年度已行駛超過219趟、1萬6173公里。

「長期獨自陪伴年邁母親的壓力，如今總算有依靠，謝謝你們」，屏東民眾宋美麗說，母親罹患失智症行動不便已長達7年多，過去只能向鄰居或前往衛生所詢問，如今不僅能就近到關懷據點詢問，諮詢人員也細心為母親評估合適輔具，協助申請相關補助，總算能放下心中重擔。

屏東民眾林金足也表示，先生因中風無法自行走動，據點設立後，諮詢員總能提供最專業的評估與建議，自從將輪椅更換成諮詢員推薦的輔具後，先生更因此改善坐姿不適問題，目前家中也向縣府申請相關的長照及居家服務，並拓寬浴室門、設置無障礙坡道。

屏東縣長潘孟安指出，「如果距離成為提供服務的考量，那偏鄉將無法得到最妥善照顧」，因此縣府也透過托育資源中心的3輛外展車輔導與協助家長、托育人員及照顧者。

另外，也有4部純青樂齡行動服務車，扮演培力社區角色，透過培育志工團隊、導入豐富課程，提升社區辦理關懷據點的意願及能力。

潘孟安也提到，109年將結合身障或長照服務據點，預計於內埔鄉、高樹鄉、琉球鄉、里港鄉、鹽埔鄉、長治鄉、萬丹鄉、新埤鄉、新園鄉、南州鄉等10處佈建輔具便利站，提供輔具維修、諮詢、回收、媒合等簡易服務。

屏東縣政府潘孟安長照

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