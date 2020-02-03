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小三通入境居家檢疫 金門家扶中心幫採買

2020-02-03 17:07中央社 金門縣3日電

武漢肺炎來勢洶洶，透過小三通入境者都必須居家檢疫14天，金門家扶中心啟動為春節回中國探親的家庭買菜服務；善心人士得知後今天主動送來蔬菜水果，令家扶中心十分感動。

金門家扶中心主任李桂平今天受訪表示，金門和廈門只有一水之隔，往來相當密切；依據金門縣政府民國108年底資料顯示，全縣居民人口14萬185人，全縣戶數為4萬1217戶；其中外籍配偶約3000人，新住民家庭數約占金門縣總家庭數的1/15，比例不低。

金門家扶中心目前扶助218個家庭和358名兒童，新住民家庭占74戶，約占總受助家庭數的1/3，顯示新住民家庭在弱勢群族更形弱勢。

李桂平表示，受扶助的新住民家庭中，中國地區配偶共有43戶，約接近受扶助的新住民家庭中的6成比例，其中又以福建省籍居多數。他說，這次春節約有10多戶的陸籍單親媽媽攜帶子女返回中國娘家過年，包含廈門、四川、江西等地都有，幾乎都是透過小三通回中國，當時疫情尚未發布。

李桂平說，上星期就有幾個家庭返金準備開學，家扶中心社工員聯絡這些家庭，詢問需要，並啟動代為購菜和採買日常用品服務，由社工員分送到需要的家庭門口，款項日後再結算，希望能讓受扶助家庭能感受到關愛。

雖然教育部已在昨天宣布高中以下學校延到25日開學，李桂平說，不少還在中國的陸配不知情，預料本週將是他們帶子女返回金門的高峰，到時將有更多的家庭被限制自主健康管理，生活上有所不便，這項採買服務將持續進行。

令家扶中心振奮的是，今天有幾位善心人士主動捐贈高麗菜、大頭菜和小番茄等蔬果，工作人員整理分裝後發現超過原本陸配家庭所需，將再轉贈其他受扶助家庭。

金門家扶中心新住民

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