防範武漢肺炎 高市府送漂白水清潔社區環境

為防範嚴重特殊傳染性肺炎，高市衛生局長林立人（左）、工務局長吳明昌今在市府教導高雄市公寓大廈代表人員正確的漂白水泡製方式，以清潔社區環境。記者蔡孟妤／攝影 分享 facebook

為防範嚴重特殊傳染性肺炎，高市府今在市府教導高雄市公寓大廈代表人員正確的漂白水泡製方式，以清潔社區環境，截斷傳染風險。目前高雄市有近6千個大樓管委會，市府表示，每棟大樓將發送一瓶漂白水，請社區做好環境消毒清潔。

市府工務局和衛生局下午舉辦「因應嚴重特殊傳染性肺炎正確漂白水泡製防疫宣導」，教導公寓大廈管理人員及住戶漂白水泡製方式，約有89棟大樓代表參加。

工務局長吳明昌說，目前全市登記的大樓管委會有5939棟，居住人口約100多萬人，市府會每棟發送一瓶漂白水，並教大家如何泡製漂白水消毒，防範傳染。

衛生局長林立人說，市府發放的濃度5%漂白水300CC，以漂白水、輕軌1比100的比例調製，如100CC的漂白水加上1萬CC的清水稀釋，再用乾淨抹布沾濕後輕柔擦拭，動作不要太大，以免揚起飛塵導致感染風險。

林立人說，大樓公共環境、設備最少每天擦拭一次，如公用開關、電腦鍵盤、滑鼠、公共電視、遙控器、書報架、洗手台、水龍頭等，若特別頻繁使用的設備，不只一天擦一次，或許4到6小時就擦拭一次，以降低風險。萬一稀釋的漂白水不小心噴濺到眼睛，用乾淨清水沖洗一下即可。

林立人並提醒市民要養成勤洗手習慣，並遵守呼吸道咳嗽禮節，若有生病發燒就不要上班上課，在家休息及就醫，並告訴醫師最近14周有無從中國大陸或港澳等區域回來，配合政府防疫措施。

工務局表示，依據中央流行疫情指揮中心說明，國內雖然目前沒有社區傳染，但防範重於治療，尤其是居住人口眾多的社區大樓，應先做好社區防疫準備。工務局將再對大樓辦理12場防疫宣導會，預計培訓1千名防疫種子教師，再去教導大樓的管委會及住戶，讓大家都能清楚學習正確的防疫方式。