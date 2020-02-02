社區藥局口罩酒精耳溫槍都缺貨 業者：沒東西賣像話嗎

高雄市有493家社區藥局，在中央徵用口罩配送到超商、賣場等通路時，在大街小巷都可見到的社區藥局竟成為漏網之魚。高雄市藥師公會理事長施坤鎮說，社區藥局平日肩負公共衛生及衛教民眾用藥安全的重任，這波疫情卻沒分配到口罩，令基層藥師相當反彈，這幾天密集與全聯會聯繫，希望衛福部能盡快協助配送口罩到公會，再分送給基層藥師。

「一個藥局沒口罩、沒酒精賣，這像話嗎？」莊姓藥師說，過年前就發現有民眾搶購口罩，基層藥師還安撫顧客不要囤積，年後廠商就會補貨，沒想到政府突然下令徵用口罩，藥局都訂不到了；她自己過年前買了一盒口罩，現在也已快用完，希望政府能盡快透過公會，將口罩配給社區藥局。

「超商店員有時間跟民眾衛教怎麼正確戴口罩、怎麼防範病毒嗎？」施坤鎮表示，現在政府為求方便，將口罩通路放給超商、藥妝店和賣場，卻排除掉為數眾多的社區藥局，反而形成防疫缺口，民眾即使買到口罩，沒有獲得正確防疫觀念，也只是徒增焦慮心態。