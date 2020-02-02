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社區藥局口罩酒精耳溫槍都缺貨 業者：沒東西賣像話嗎

2020-02-02 23:31聯合報 記者蔡容喬／高雄即時報導

高雄市有493家社區藥局，在中央徵用口罩配送到超商、賣場等通路時，在大街小巷都可見到的社區藥局竟成為漏網之魚。高雄市藥師公會理事長施坤鎮說，社區藥局平日肩負公共衛生及衛教民眾用藥安全的重任，這波疫情卻沒分配到口罩，令基層藥師相當反彈，這幾天密集與全聯會聯繫，希望衛福部能盡快協助配送口罩到公會，再分送給基層藥師。

「一個藥局沒口罩、沒酒精賣，這像話嗎？」莊姓藥師說，過年前就發現有民眾搶購口罩，基層藥師還安撫顧客不要囤積，年後廠商就會補貨，沒想到政府突然下令徵用口罩，藥局都訂不到了；她自己過年前買了一盒口罩，現在也已快用完，希望政府能盡快透過公會，將口罩配給社區藥局。

「超商店員有時間跟民眾衛教怎麼正確戴口罩、怎麼防範病毒嗎？」施坤鎮表示，現在政府為求方便，將口罩通路放給超商、藥妝店和賣場，卻排除掉為數眾多的社區藥局，反而形成防疫缺口，民眾即使買到口罩，沒有獲得正確防疫觀念，也只是徒增焦慮心態。

在高雄車站附近開業的藥師湯金獅說，過去進100盒口罩可賣上大半年，過年前藥局內40多盒口罩竟一下子被掃光，廠商也不再進貨，民眾目前到他藥局預約登記口罩的量就高達300盒，不少人是一口氣訂5盒、10盒，他打趣說，現在來藥局的10個有9個問口罩、8個問酒精、5個問耳溫槍，但全都沒得賣，周日乾脆休息不開門營業。

社區藥局不只口罩缺貨，連消毒用酒精也被搶光，架上已空了好一陣子。記者蔡容喬／攝影
社區藥局不只口罩缺貨，連消毒用酒精也被搶光，架上已空了好一陣子。記者蔡容喬／攝影
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社區藥局的口罩、酒精被一掃而空，有業者僅剩酒精棉片可賣。記者蔡容喬／攝影
社區藥局的口罩、酒精被一掃而空，有業者僅剩酒精棉片可賣。記者蔡容喬／攝影
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政府徵用口罩統一配給全國超商、量販等民生通路，卻未納入社區藥局，藥局沒口罩、酒精...
政府徵用口罩統一配給全國超商、量販等民生通路，卻未納入社區藥局，藥局沒口罩、酒精可賣，令基層藥師頗為反彈。記者蔡容喬／攝影
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口罩超商高雄市

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