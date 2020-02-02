親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

防疫照顧假 人資主管教你怎麼「請假」

中小學延後開學兩周家長哭了 「開學之亂」QA看這裡

慶總統連任兼炒熱罷韓 釣客食堂請吃滷肉飯

2020-02-02 17:23中央社 高雄2日電

罷韓第二階段連署第5天，釣客食堂今天舉辦請吃滷肉飯慶祝總統蔡英文連任活動，吸引大批民眾捧場，現場並擺攤受理罷韓連署，「罷韓四君子」到場贈匾感謝業者相挺。

罷韓第二階段連署1月29日展開迄今收件逾8萬份，罷韓提案法定領銜人陳冠榮、Wecare高雄發起人尹立、台灣基進新聞輿情部副主任張博洋與公民割草行動代表李醫師組成的「罷韓四君子」至高市三民公園致贈「功在高雄」匾額給釣客食堂老闆娘李虹曇感謝她一路相挺，並呼籲大家讓罷韓二階連署早日達標30萬份。

李虹曇與贊助活動的資深媒體人王瑞德中午在三民公園免費提供逾1000份滷肉飯及礦泉水，由於元宵節將到，李虹曇加碼請客上千份滷蛋及湯圓，聞香而來的民眾大排長龍，場面熱烈。

陳冠榮等人贈匾後先行離去，王瑞德也未現身，李虹曇率員工一一發送民眾滷肉飯、湯圓，現場並擺攤受理罷韓連署，不少前來搶便宜民眾也順道詢問或響應連署。

釣客食堂是罷韓連署點之一，業者表示，罷韓二階連署書放置店內供人索取，若有人前來填寫也會協助說明注意事項，今天的大請客活動除慶祝蔡總統連任，也希望藉以炒熱罷韓熱度，號召更多人響應。

另外，張博洋表示，第二階段連署規則繁複，填寫不易，當有民眾寫對完成連署，台灣基進的連署點就會有人當場拉炮恭賀；高雄市長韓國瑜鑄下大錯背棄高雄去選總統，台灣基進希望以幫高雄辦喜事的氛圍推動罷韓，有市民響應是件快樂的事，因此特別拉炮慶祝。

罷韓台灣基進滷肉飯

延伸閱讀

韓粉反撲 黃捷罷免案1階達標

罷韓二階連署逾8萬份 罷韓四君子謝黃捷相助

「白眼女神」黃捷罷免案1階達標 罷韓團體聲援...

罷韓總部開張 綠委有雜音：別殺到見骨

相關新聞

「雙老」衝擊全台20萬憨兒家庭 天鵝堡化身避風港

2020-02-02 15:31

立院畢業生林麗蟬加入韓國瑜小內閣 任有給職顧問

2020-02-02 13:27

高雄「老屋」是寶 都發局出版導覽手冊180本免費索取

2020-02-02 13:05

字紙祭復興滿百年 美濃廣善堂擴大舉辦送聖蹟儀式

2020-02-02 11:38

防疫…金門密閉空間景點暫停開放 元宵燈會活動取消

2020-02-01 23:58

疫情影響 金門春節候補機位創新低

2020-02-01 23:51

中山高岡山第二交流道 有譜了

2020-02-01 23:42

國中小如期開學？ 家長憂變數

2020-02-01 23:40

屏東再爆雞瘟 撲殺9015隻

2020-02-01 23:07

中華地下道填平 臨時便道13日開放

2020-02-01 23:03

高市圖總館、分館 多項活動延期

2020-02-01 23:01

大樹採蜜棗 每斤只要10元

2020-02-01 22:47

影／「佛心班長」開放採果 10元就能吃到貴森森甜蜜棗

2020-02-01 19:21

高雄飯店、餐飲業邁入寒冷冬天 業績下降1到2成

2020-02-01 18:36

潘孟安偕莎莎熱銷屏東好物 民眾議論明年會被延攬入閣

2020-02-01 18:34

綠議員形容是來「救火」 鄭照新：會傾聽高雄鄉親聲音

2020-02-01 17:51

受武漢肺炎疫情影響 金門元宵燈會活動全取消

2020-02-01 17:28

開春爆第二起雞隻禽流感 屏東再撲殺9015隻土雞

2020-02-01 17:00

從嚴把關 即起進高雄長庚要刷健保卡確認有無出入境

2020-02-01 16:27

武漢肺炎煞到 金門春運候補旅客見新低

2020-02-01 16:17

高市圖總館與59分館 入館量體溫、多項活動延期或管制

2020-02-01 16:16

解決車流長年堵塞 中山高興建岡山第二交流道有譜

2020-02-01 16:13

台南市府第三波人事異動 3局處首長換人

2020-02-01 14:05

高雄超商買不到口罩 餐飲店要消費者戴口罩才可進入

2020-02-01 12:40

高市將開第4次防疫會議 韓國瑜：市府一步都不會放鬆

2020-02-01 12:37

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

防疫延後開學「賺到假期」 台南燈節昨晚湧現人潮高鋒

2020-02-02 13:57

她年年收到一籃普通的草莓 背後故事讓人流淚

2020-02-02 09:12

影／因地主「半價賣地」 台南寸土寸金市區建罕見公園

2020-02-01 21:28

台南電器商迷櫻花 8年種出60棵櫻花隧道

2020-02-02 07:55

各地口罩荒 花蓮這個店家無條件免費送

2020-02-01 18:35

台東今晚元宵炮炸寒單開炸！市長：驅趕武漢瘟神！

2020-02-01 20:26

蘇花改區間測速精算到秒 若違規收到罰單可能不只一張

2020-02-02 13:35

不退休人生！他88歲清晨4點採買魚貨 獨自去日本攝影

2020-02-01 18:56

立院畢業生林麗蟬加入韓國瑜小內閣 任有給職顧問

2020-02-02 13:27

潘孟安偕莎莎熱銷屏東好物 民眾議論明年會被延攬入閣

2020-02-01 18:34

台北市也有大型收治場所？北市府：尚無必要啟動

2020-02-01 21:06

國中小如期開學？ 家長憂變數

2020-02-01 23:40

石門水庫中庄調整池景觀台媲美天空步道 16日起開3個月

2020-02-02 11:14

龍潭15公頃金黃魯冰花季 三水茗園搶先綻放

2020-02-02 13:25

雲林縣府發口罩給學生 議員希望也能發給診所應急

2020-02-01 19:38

嘉義梅山太平老街 添「一抹紅韻」

2020-02-01 23:48

中山高岡山第二交流道 有譜了

2020-02-01 23:42

輕航機低空闖入鰲鼓濕地驚擾候鳥 鳥友：太扯！要重罰

2020-02-01 20:00

影／「佛心班長」開放採果 10元就能吃到貴森森甜蜜棗

2020-02-01 19:21

幼兒園要求5口罩備用 家長買不到怒「是要煮湯嗎？」

2020-02-01 18:45

美食新天地／玉里臭豆腐 新天堂樂園吃得到

2020-02-01 23:36

大湖路跑大多數沒戴口罩 跑友：戶外開曠空氣好

2020-02-02 13:58

高雄飯店、餐飲業邁入寒冷冬天 業績下降1到2成

2020-02-01 18:36

影／竹南后厝龍鳳宮乞龜祈福 企業主百萬元抱回大龜王

2020-02-02 07:50

竹南龍鳳宮百萬乞龜 頭份永貞宮擲筊送休旅

2020-02-01 23:25

祥龍點睛龍隊神靈附身 大街小巷庇佑平安

2020-02-02 11:10

桃園iRent共享機車進駐、汽車3月上路

2020-02-02 00:02

還地於民 新北將解編264公頃公保地

2020-02-01 23:17

變形金剛出沒請小心！台西鄉海口故事屋新打卡景點

2020-02-02 13:35

拍照扯斷樹枝 里長：對櫻花溫柔點

2020-02-01 23:52

台灣燈會軍事區 6日后里提前點燈

2020-02-01 23:46

苗栗(火旁)龍貓裏客家龍競技 福苗龍藝蟬聯金質獎

2020-02-02 13:31

桃園機車舊換新 最高補助2.4萬元

2020-02-01 22:45

影／點亮鼠年主燈照夜空 侯友宜：防疫不要口水、對立

2020-02-01 19:56

1秒音樂+登登聲…捷運常客過卡 現金回饋入袋

2020-02-01 23:14

劇毒農藥巴拉刈2月起禁用 雲林推廣替代藥劑

2020-02-02 10:41

太平山翠峰湖結霜

2020-02-01 23:20

影／不搶口罩 去芬園賞夜櫻轉換心情

2020-02-02 10:43

2020台灣燈會后里8日點燈 95000個鼠年小提燈3處領得到

2020-02-02 13:10

防武漢肺炎傳染 基隆市政府謝絕體溫高過37.5度者洽公

2020-02-02 12:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top