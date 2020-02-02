「雙老」衝擊全台20萬憨兒家庭 天鵝堡化身避風港

高市旗山天鵝堡庭院內，40多歲的阿玲與粱粱在花園內澆花、除草與清潔環境，兩人都是身心障礙者，因父母年邁無力照顧進入全日型照顧機構，在這裡有專人監控血糖或陪同就醫，規劃適當活動延緩老化，家人不用擔心憨兒餘生無人聞問。喜憨兒基金會指出，全台有20萬個憨兒家庭面臨雙重老化衝擊，需要社會大眾更多關注目光。

根據醫學研究，智能障礙者自35歲開始身體機能快速衰退。42歲梁粱由78歲媽媽獨立照顧，媽媽因跌倒導致髋關節骨裂，不得不讓梁粱入住天鵝堡；41歲的阿玲父母雙逝，年邁舅舅無力照顧，最後將她送至天鵝堡居住。

阿玲與粱粱都有慢性疾病，阿玲負責照顧花草，平日會幫植物澆水或除草，梁梁則是參與垃圾分類及日常清潔工作。兩人平日會有專業照顧與陪伴，老師會協助監控血糖，照顧員則負責陪同就醫，另規劃適當活動保持活動力。

喜憨兒基金會全台設置80個服務據點，董事長蕭淑珍表示，憨兒每個成長階段都很緩慢，一路走來不簡單，常聽到憨兒父母說，希望自己活得比小孩久，因為這樣才能照顧小孩到終老。