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「雙老」衝擊全台20萬憨兒家庭 天鵝堡化身避風港

2020-02-02 15:31聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

高市旗山天鵝堡庭院內，40多歲的阿玲與粱粱在花園內澆花、除草與清潔環境，兩人都是身心障礙者，因父母年邁無力照顧進入全日型照顧機構，在這裡有專人監控血糖或陪同就醫，規劃適當活動延緩老化，家人不用擔心憨兒餘生無人聞問。喜憨兒基金會指出，全台有20萬個憨兒家庭面臨雙重老化衝擊，需要社會大眾更多關注目光。

根據醫學研究，智能障礙者自35歲開始身體機能快速衰退。42歲梁粱由78歲媽媽獨立照顧，媽媽因跌倒導致髋關節骨裂，不得不讓梁粱入住天鵝堡；41歲的阿玲父母雙逝，年邁舅舅無力照顧，最後將她送至天鵝堡居住。

阿玲與粱粱都有慢性疾病，阿玲負責照顧花草，平日會幫植物澆水或除草，梁梁則是參與垃圾分類及日常清潔工作。兩人平日會有專業照顧與陪伴，老師會協助監控血糖，照顧員則負責陪同就醫，另規劃適當活動保持活動力。

喜憨兒基金會全台設置80個服務據點，董事長蕭淑珍表示，憨兒每個成長階段都很緩慢，一路走來不簡單，常聽到憨兒父母說，希望自己活得比小孩久，因為這樣才能照顧小孩到終老。

基於照顧憨兒餘生理念，喜憨兒基金會在旗山天鵝堡成立全日型照顧機構，目前服務近百老憨兒，其中3分之1住民已無家人支持，扣除政府福利補助，其他經費必須尋求外援。基金會表示，憨兒家庭支持服務經費一年1500萬元，即日起單筆捐款1800元或每月300元（持續一年），就可獲得日本「戽斗星球」特別為喜憨兒設計的「戽相喜歡」抱枕一只，希望更多人支持照顧計畫。

粱粱在園區內打掃環境。記者徐白櫻／翻攝
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阿玲喜歡蒔花弄草，學習如何照顧花草。記者徐白櫻／翻攝
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喜憨兒老化

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