高雄「老屋」是寶 都發局出版導覽手冊180本免費索取

高雄市政府為推廣老屋之美，都發局發行出版「高雄老屋導覽手冊」，介紹市內「老建築補助修繕保存再生」的私密探索景點。今天起，限量180本免費提供索閱，民眾只要加入都發局fb粉絲團，就有機會得到！

高雄市都發局長林裕益表示，高雄建港以來，是台灣與世界海運交通的重要樞紐。歷經清朝、日治及光復後之發展，各時期都有其代表性的建築風貌，背後更蘊含著先民智慧、政經發展等人文意義，型塑出高雄都市獨特風貌。

林裕益說，高雄過去老建築的修復，多偏重在古蹟等重要公共建築，但是城市發展的歷史演進，不應該只侷限在古蹟的故事，民間大眾的生活軌跡，也需要加以重視與保存。所以，未來也會更加重視「私有老屋」的修復活化，並有所作為。

都發局說，高雄舊城區的老建築，別具歷史風味，巷弄間常見早期生活建築，包括矮籬庭院、鐵窗花、洗石子、馬賽克等元素，是高雄人的生活記憶，但隨著歲月，逐漸凋零毀壞。

都發局為讓民眾認識「高雄老屋」之美，並鼓勵私有屋主修繕保存老建築再活化，委請建築專家林宛蓁，針對市府曾補助民間整修的成功案例，編輯撰寫《高雄老屋導覽手冊》，為高雄老建築修復的過程，及文史保存軌跡作成記錄，供深入導覽「高雄老屋」秘境。

都發局都市設計科長羅椉元說，目前老屋的保存修繕，政府可提供整修經費最高50%補助。凡是民國60年前興建完成，且有文化、歷史、藝術價值的老屋，都可以提出申請。此外，在老屋內經營「文化事業」，又可申請租金補助，每月最高補助12,000元，補助2年為原則，歡迎有意願的老屋屋主及經營業者，把握機會向高市府都發局申請。

羅椉元舉例說，哈瑪星的「叁食壹」，位在鼓山區麗雄街13號，就是高雄老屋活化，結合青創發展的成功案例。老屋整修活化後，改經營輕食、青年工作室使用，將原本頹廢的老屋再活化，恢復昔日丰采，成為高雄舊城區的特色景點。

承租老屋經營「叁食壹」的鄭先生說，經營老屋一直是他們團隊想做的事情，期望藉由老屋營造社區的「友善空間」，提供愛好藝文人士，及相關科系作品展覽的交流空間。