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字紙祭復興滿百年 美濃廣善堂擴大舉辦送聖蹟儀式

2020-02-02 11:38聯合報 記者徐白櫻／高雄即時報導

客家人敬字惜字，高雄美濃廣善堂字紙祭儀式源自清治時期，一度因日本人統治中斷多年，今年是送聖蹟儀式恢復滿百年，地方擴大舉辦「2020美濃送聖蹟文化節」，聖蹟會恭迎全美濃五處敬字亭字紙灰，並以崇敬心情將紙灰倒入美濃溪以達天聽。

美濃廣善堂字紙祭登錄高雄市府「無形文化資產」，今天是農曆正月初九天公生，也是廣善堂一年一度送聖蹟的日子。字紙祭儀式緣起於清乾隆年間，地方人士珍惜文字，會將書報紙張送入敬字亭集中燒毀，一年舉辦一次送聖蹟，慎重將字紙灰傾倒美濃溪，具有「過化存神」意義。

日治時期，廣善堂送聖蹟儀式一度中斷，直至大正9年（西元1920年）才成立聖蹟會恢復辦理。因逢字紙祭復興滿百年，今年行政院客委會將活動納入客庄12大節慶，美濃區公所與廣善堂合辦活動，共收集瀰濃、上庄仔、龍肚、下九寮與廣善堂等五處敬字亭的字紙灰參與儀式。

今年送字紙灰儀式在美濃舊橋舉辦，聖蹟會成員從廣善堂步行至舊橋，沿途彈奏客家八音，吸引不少群眾好奇圍觀；因應武漢肺炎疫情，參加人員入場時須量額溫。

誦經儀式結束後，行政院客委會主委李永得、市府客委會黃永卿、美濃區長鍾炳光與廣善堂主委劉富興等人代表，各自舀起一小匙字紙灰經由竹管流入美濃溪。李永得表示，廣善堂送聖蹟是客庄重要的文化活動，希望重視文字與教育的精神在客庄傳承下去。

字紙祭人員象徵性背負字紙簍參與活動。記者徐白櫻／攝影
字紙祭人員象徵性背負字紙簍參與活動。記者徐白櫻／攝影
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高雄美濃廣善堂送聖蹟儀式今年滿百年，聖蹟會恭迎五處敬字亭字紙灰前往美濃溪。記者徐...
高雄美濃廣善堂送聖蹟儀式今年滿百年，聖蹟會恭迎五處敬字亭字紙灰前往美濃溪。記者徐白櫻／攝影
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行政院客委會主委李永得（右二）、市府客委會黃永卿（右一）等人象徵性將紙灰倒入美濃...
行政院客委會主委李永得（右二）、市府客委會黃永卿（右一）等人象徵性將紙灰倒入美濃溪。記者徐白櫻／攝影
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高雄美濃廣善堂送聖蹟儀式今年擴大辦理，客家八音引領聖蹟會成員步行前往美濃舊橋。記...
高雄美濃廣善堂送聖蹟儀式今年擴大辦理，客家八音引領聖蹟會成員步行前往美濃舊橋。記者徐白櫻／攝影
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美濃廣善堂字紙祭活動今年改在美濃舊橋舉辦。記者徐白櫻／攝影
美濃廣善堂字紙祭活動今年改在美濃舊橋舉辦。記者徐白櫻／攝影
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美濃客委會行政院

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