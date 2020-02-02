高雄市開春7場徵才釋800職缺 餐飲、保全、製造多職缺

高雄市勞工局本周辦理7場徵才，共有30家廠商釋出800個以上職缺，包括海底撈火鍋徵40名餐飲服務員，信實物業徵30名管理顧問，多家製造業也提供百名以上操作工職缺；旗津醫院徵照服員及護理師，相關訊息可至高雄人力銀行網站查詢(網址：https://app.ktec.gov.tw/index.php/jobktec/activity )，或電洽07-733-0823轉408。

因應武漢肺炎疫情，高雄市府配合中央防疫政策，勞工局訓練就業中心提醒參加徵才活動的民眾，應配合量體溫措施，有呼吸道症狀者戴口罩，有慢性病者外出也建議戴口罩，另經醫師確診為流感或類流感者，應在症狀緩解24小時後再參與集會活動。

訓就中心表示，2月3日（周一）下午1點30分到4點在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848）由「海底撈火鍋」到站專案徵才，提供40名內外場餐飲服務員職缺，月薪3萬1500元起。

5日（周三）下午2點30分到4點在楠梓就服站（高雄市楠梓區學專路777號A棟2樓，07-3609521）辦理「信實物業管理顧問公司」專案徵才，提供30名管理顧問職缺，月薪2萬7千元起。

同天下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），龍陞鋼鐵公司徵操作工9人、同合興製磚公司徵操作工9人、協勝發鋼鐵廠公司徵操作工18人、台灣福雷電子公司徵操作工100人。

6日（周四）上午9點30分到11點在大坪頂綜合活動中心（高雄市小港區大平路12號，07-8220790），三商家購公司徵門市員8人、儲備幹部2人，博御興業徵機械維修人員5人、勞務工5人，安心食品服務公司徵營運儲備幹部20人、服務人員40人、漢程汽車客運徵市區公車駕駛長15人。

同天下午2點到3點30分在左營就服站（高雄市左營區忠言路189號，07-5509848），東麗尊開發徵房務員13人、禮賓接待員3人、公清人員2人、外場服務員20人、洗滌員5人、安管人員2人，捷利國際餐飲徵服務生7人，福維克樂智公司徵業務專員20人，日月光半導體徵操作工100人、高雄晶傑達光電科技徵操作工100人、高雄福道家左楠居家長照機構徵居服員10人。

同天下午2點到4點在鳳山就服站3樓（高雄市鳳山區中山西路235號，07-7410243），上泰工業公司徵操作工9人、立重紙業徵操作工12人、力高工業公司徵操作工19人、允騁機械徵操作工8人、雷科公司徵操作工11人。