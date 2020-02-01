1000個口罩免費送里民 台南南興里明天每人1個發完為止

武漢肺炎疫情加溫，加上政府徵用醫用口罩統一配撥，掀起全民搶口罩亂象，然而，台南市安南區南興里長施柏男晚間在臉書PO文，南興里明天9時起在里辦公處將免費發放1000個口罩，里民只要帶身分證明文件即可領取，每人可領1個，發完為止。消息一出，民眾直呼「揪感心」。

「政府管控出了問題」施柏男不諱言，里民反映買不到口罩，實際到超商，有的店家說只配撥50個，另也有店家說0個，當然馬上被搶購一空，第一線應有防疫物資竟然買不到，這中間一定是出了問題，不是被囤積或價格被哄抬，亟待正視。

施柏男表示，當局出面訂出每只8元售價，遭民代批評，今天起每只6元，在超商等通路還是買不到，因此，他自己花了一筆錢，以不便宜的價錢，買到1000個口罩，明天將免費發放里民每人一個。而南興里則有1000多人，他說，只買到1000個，所以每人可領1個，發完為止。