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親子搖元宵 小朋友戴口罩體驗搖元宵樂趣

2020-02-01 19:23聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

元宵節俗稱「小過年」，高雄大遠百今天下午規畫一場親子搖元宵體驗活動，小朋友從活動中認識中國傳統節日和特有的習俗，現場許多親子都是首次搖元宵，家長們與小朋友開心「搖」出傳統好滋味，適逢武漢疫情升溫，許多小朋友人戴著口罩搖元宵，直呼超有趣。

高雄大遠百店長毛郅國協理表示，親子搖元宵活動主要是帶領民眾認識傳統節日及元宵和湯圓的差異。湯圓是以濕糯米粉揉糰後再包入內餡，元宵卻是以內餡在糯米粉中反覆滾動裹粉，所以元宵和湯圓最大的差異是製作方式不同。

活動邀董師傅手工麻糬專業達人，教導並示範傳統的搖元宵，大秀熟練的獨門功夫，竹篩上一顆顆的香氣迷人的餡料，搖身一變成為包裹著白色糯米粉的元宵，讓現場民眾看得目不轉睛。2月8日也會安排「鬧元宵-趣味猜燈謎」及「元宵新願‧手作新春小燈籠」，2月9日是甜蜜巧克力小學堂。

另外，高雄大遠百為推動生態保育教育，與壽山動物園合作，邀民眾一起響應遠百愛的串連「動物認養卡大募集」，民眾持身份證件並加價現金500元，就可成為壽山動物園家族認養人，可獲得動物認養卡加限量一卡通，憑認養卡本人可不限次數免費進入壽山動物園玩樂一整年。

高雄大遠百即日起至2月19日推出新春好運金鼠報喜特惠活動，精名品單筆滿5000元送500元，百貨服飾當日累滿5000元送400元。

高雄大遠百今天下午規畫一場親子搖元宵體驗活動，小朋友從活動中認識中國傳統節日和特...
高雄大遠百今天下午規畫一場親子搖元宵體驗活動，小朋友從活動中認識中國傳統節日和特有的習俗，適逢武漢疫情升溫，許多小朋友人戴著口罩搖元宵，直呼超有趣。記者謝梅芬／攝影
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高雄大遠百今天下午規畫一場親子搖元宵體驗活動，小朋友從活動中認識中國傳統節日和特...
高雄大遠百今天下午規畫一場親子搖元宵體驗活動，小朋友從活動中認識中國傳統節日和特有的習俗，現場許多親子都是首次搖元宵，家長們與小朋友開心「搖」出傳統好滋味，適逢武漢疫情升溫，許多小朋友人戴著口罩搖元宵。記者謝梅芬／攝影
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