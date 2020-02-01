影／「佛心班長」開放採果 10元就能吃到貴森森甜蜜棗

高雄蜜棗因氣候因素產期延後，過年後大出，農家趕不上伴手禮銷售旺季，改開放採果，大樹產銷第19班長林政源提供一塊2分大的棗園，供民眾預約採果，周一起開放，每斤只收10元，就能吃到原本「貴森森」的香甜蜜棗。

去年7、8月降雨影響蜜棗開花，產期延後約2周，加上農曆過年提前，導致高雄地區蜜棗錯失搶攻春節伴手禮市場，目前蜜棗正值大出的時候，大樹區產銷班長林政源大方開放棗園，讓民眾自行採果，不錯過今年蜜棗的好滋味。

林政源投入農業十多年，種植鳳梨、玉荷包、芭樂及蜜棗，品項多元，他的果園多數採取無毒農法，確保從農地到餐桌的安全與健康，在宅配市場經營的有聲有色。產季也常配合高雄市「一日農夫」政策，推動觀光採果。

去年他首度開放棗園供興田國小師生採果，今年擴大為一般民眾，周 一起，民眾只要預約，自備袋子就能採果，每斤酌收10元「分享價」。

高雄生產的蜜棗享富盛名，新春期間送禮，禮盒有時要價上千元，每顆貴森森，農家鮮少開放採果。