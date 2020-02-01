高雄飯店、餐飲業邁入寒冷冬天 業績下降1到2成

受到武漢疫情影響，高雄飯店業、餐飲業逐漸感受到「寒冷的冬天」，過完春節後，高雄市五星級觀光飯店住房率立即降了1到2成，漢王洲際飯店總裁林富男說，到第2季會更慘，預計商旅等住宿會僅剩1到2成。

據了解，高雄市春節及大選期間由於政府補助國旅，住房率都在8到9成，但過完春節後，又逢武漢疫情升溫，五星級的住房率立即掉到4到6成，至於一般商旅以接團客為主，更下滑到3成左右。

原本春節前各行各業辦尾牙，但因今年春節比往年提早，1月23日就農曆年，有些公司行號來不及辦尾牙就紛紛改喝春酒，沒想到春節期間武漢疫情升溫，許多人不敢聚集在公共場，不少公司行號只好取消春酒，高雄漢來取消春酒宴就有1到2成。

漢王洲際飯店總裁林富男說，其實，高雄從去年9月後陸客就相對減少，這次受到疫情影響更大，業者更是叫苦連天，他建議業者趁此機會做內部修繕或整修，至少讓員工有工作可做。

另外，林富男也建議政府此時此刻，應該要獎勵個人自由行，在國內旅遊最安全，政府應推動個人旅遊的補助方式，讓旅遊、餐飲業者度過「寒冷的冬天」。

林富男感嘆說，此時生意好不好是其次，大家平安、順利最重要，希望大家「共體國艱」

高雄翰品酒店表示，因武漢肺炎，近來的確接到不少客人來電取消或者延期的詢問電話，這幾天的餐飲與住客訂單取消率約一成。