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潘孟安偕莎莎熱銷屏東好物 民眾議論明年會被延攬入閣

2020-02-01 18:34聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

屏東縣是農業大縣，屏東熱帶農業博覽會農村再生區特別展售嚴選的農再社區優質農漁畜特產、社區特色美食、生物科技萃取農漁產品及農再禮盒組，為讓創新的屏東好物被外界看見，屏東縣長潘孟安今天和女主持人莎莎當起一日店長，組成拍檔勢力推銷並主持拍賣；台下民眾看著潘孟安嫻熟又流利地介紹各式產品，議論著明年很可能柀延攬入閣。

潘孟安說，縣府逐年為屏東高齡化農村社區找尋自主永續發展的方式，透過農村再生計畫輔導30處農再社區，結合方農畜漁產特色，開發出60多件清潔保養及加工食品，今年熱博農再區更打造具文青氛圍的「農再菜市仔」展售兼具質感及實用性的農漁畜特產、生物科技萃取農漁產品，歡迎民眾把握在2月9日之前的假期，同來熱帶博覽會看見最不一樣的屏東。

縣府農村再生專案推動辦公室今天邀莎莎擔任一日店長，潘孟安熟練地向莎莎介紹山海食堂社區美食，邀莎莎試吃新圍社區的野薑花水餃、東片社區的諾麗果茶及木虌果汁、隘寮社區的黃荊茶葉蛋、德文社區的咖啡及小米甜甜圈等特色產品；潘孟安說，透過輔導社區創新、研發及改良包裝等方式，讓社區能凸顯各自特色，進而被世界看見。

今天拍賣的4款經典農再禮盒，經莎莎大力推薦，並搭配潘孟安協助賣力促銷，民眾踴躍競標，其中萬巒成德香檬禮盒以3000元拍出，另外，萬丹社中安心豆禮盒、塭豐社區午仔魚一夜干禮盒、隘寮社區黃荊萃取沐浴露禮盒也以好價賣出，潘孟安也呼籲多以消費支持農再社區。

去年熱博農再區受到好評的「庄頭美容院」，今年繼續提供可供放鬆、美顏的場域，潘孟安還親自體驗野薑花面膜的效力，由莎莎服務敷上面膜，敷完後讓潘孟安直呼「清爽又舒適」；他表示，縣府計畫將農業結合生技產業，從生鮮產品到加工品到通路設計，將屏東打造成台灣面膜製造生產基地。

屏東縣長潘孟安（左二）今天和女主持人莎莎（右）在屏東熱帶農業博覽會拍賣農再社區的...
屏東縣長潘孟安（左二）今天和女主持人莎莎（右）在屏東熱帶農業博覽會拍賣農再社區的優質好產品，與得標民眾開心合影。記者潘欣中／攝影
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屏東縣長潘孟安（左）今天和女主持人莎莎（中）在屏東熱帶農業博覽會拍賣農再社區的優...
屏東縣長潘孟安（左）今天和女主持人莎莎（中）在屏東熱帶農業博覽會拍賣農再社區的優質好產品。記者潘欣中／攝影
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潘孟安屏東縣面膜

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