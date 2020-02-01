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綠議員形容是來「救火」 鄭照新：會傾聽高雄鄉親聲音

2020-02-01 17:51聯合報 記者楊濡嘉／高雄即時報導

高雄市新任新聞局長鄭照新本月3日將上任，和鄭熟悉的民進黨高雄市議員林智鴻肯定鄭的溝通能力，但認為鄭是在罷韓案進行連署期間來「救火」的。鄭照新表示，尊重市民行使公民權的權利，他最重要的協助高雄市政府做好防疫工作和讓市民看到、感受到市長韓國瑜對競選政見的實現。

林智鴻和鄭照新都曾是立委助理，高雄市政府發布鄭照新要接新聞局長當天，林智鴻還和鄭照新同一班高鐵北上，林智鴻說他當時不知道鄭要接新聞局長，鄭則說人事案要由市府公布。

向來對韓國瑜團隊的局處首長都嚴格監督的林智鴻談到鄭照新，給了「個性溫和、善於溝通、能傾聽與包容不同意見」的好評，但覺得鄭在罷韓案積極進行的此時來接新聞局長，應該是來「救火的」，提醒鄭不要當「鬥雞局長」。

林智鴻說，丁樂群辭職之後也傳簡訊給他，說是眼疾復發，所以決定辭職到美國就醫。

總統大選期間曾數次和鄭照新在政論節目中碰面的陳麗娜說，鄭照新溝通表達能力好，對市政有助益；前局長丁樂群外交系統出身，做事穩健，是很好的首長，只是為了健康必須辭職，鄭照新上任之後，整個市府人事要穩定下來。

對於林智鴻的「救火」說法，鄭照新表示，罷免是是人民的公民權，高雄鄉親用這種方式表達意見，市府都尊重；但是，現在高雄市政府最關心的倒不是罷免案，是防疫和實現市長政見，韓國瑜和市府團隊每一天都全力以赴。

鄭照新說他與高雄的「淵源」，是大學時代到高雄鼓岩寺打禪七，因為要禁食，最大的印象是肚子餓，這次有機會到高雄任職，會品嘗高雄美食。

鄭說，自己是中部人，後來工作地點在台北，現在到高雄工作，會力行「在地深耕」，傾聽高雄基層聲音，幫助市府團隊了解更多高雄鄉親的心聲，也讓更多鄉親人了解韓國瑜團隊的施政。

高雄市新任新聞局長鄭照新強調會全力與基層溝通。圖／高雄市新聞局提供
高雄市新任新聞局長鄭照新強調會全力與基層溝通。圖／高雄市新聞局提供
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鄭照新韓國瑜高雄市

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