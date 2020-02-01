直擊口罩之亂 高雄多數超商根本沒進貨！

武漢肺炎疫情掀起台灣「口罩之亂」，政府目前統一徵調，統一訂價，配售限購，每片口罩從平均3、5元，漲到8元再降到6元，仍一「罩」難求，記者直擊高雄多家超商、藥局及屈臣氏等賣場，多數超商根本沒進貨，藥局則哀怨被遺忘在配貨名單之外。

高雄市全家、統一、萊爾富等超商，今天一早根本沒有口罩可賣，讓許多民眾撲空。店員說，先前上架的已經賣光光，今天政府不知為什麼沒配送。店員並貼心提醒，就算有配貨，也要早點來，不然買不到。

販售美妝百貨的屈臣氏在櫃台張貼公告「每人限買3片口罩」，來店客人無暇挑買其他貨品，一進門就到櫃台排隊買口罩，有家長還特地帶小朋友來，加算一個人頭。

兩名店員忙著分裝口罩，貼上膠帶，出售找零，不斷重覆同樣的動作，儼然像生產線作業員。

鳳山區一家藥局在門口貼告示，口罩與酒精都已賣完。店內一對老夫婦考慮買可清洗再重複使用的「科技口罩」，一個要價125元，店員坦白，這種口罩可抗菌，但沒說能防病毒。

藥局店員表示，武漢疫情爆發，約大年初五，他店內的口罩存貨即有4組要前往大陸的客人前來「掃貨」，政府統一徵調後，二線的藥局及中醫診所，因無搭配的物流業，「全被政府忘記了」，根本無貨可賣。他目前手邊2、3萬片的訂單，是看得到，吃不到。