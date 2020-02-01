受武漢肺炎疫情影響 金門元宵燈會活動全取消

武漢肺炎在中國大陸的確診數不斷上升，連帶只有一水之隔的金門也相對緊張，為避免群眾群聚感染，金門縣文化局經慎重考量，今日宣布，元宵燈會系列活動取消，以減少疫情感染風險。

金門縣文化局表示，因元宵花燈廠商已製作完成，依照廠商在其他縣市處理經驗，花燈在展區現場組裝、彩繪約需一週時間，多人在同一區域工作，徒增加感染機會。權衡利弊得失，文化局決定已委製完成的花燈將安置於空曠通風區西園鹽場美化環境。

為避免群聚交互感染，文化局日前也已宣佈元宵系列活動取消搓湯圓、彩繪燈籠、攤販、遊行、開幕、燈謎、舞台演出、打卡活動…等等，目的就是為了減少疫情感染風險。

文化局特別提到，尤其每年的元宵踩街小朋友遊行活動，動輒有將近300多位小朋友一起參與，經跟中正國小討論，家長也擔心小朋友安全，決定取消。

另外，文化局也宣布取消此次的花燈競賽，機關組及學校組己做好的花燈，請在原機關學校就地安置美化環境。社會組已完成的花燈則會安置在西園鹽場美化環境。

金門縣文化局長許正芳也表示，為因應武漢肺炎疫情蔓延，也迅速採取一些措施，包括圖書館週六假日故事屋迄2月底暫時取消；館內每天上下午及下班前消毒一次，其他時間視蒞館民眾多寡不定時消毒；公共空間服務同仁要戴口罩，民眾若有咳嗽症狀亦應請其配戴口罩；入口處張貼防疫提醒事項，服務區設置乾洗手（非觸摸式）酒精消毒液。

另外，演藝廳暫關閉至2月底止，不外借；這段期間若有借用演藝廳、會議室、視聽室之單位，請自行評估利弊得失；至於新的活動暫不再外借。

而金門縣文化局所屬的金門傳統音樂館決定比照演藝廳公告，自即日起暫停演出活動至2月底止，之後視疫情狀況再決定是否恢復日常演出活動。