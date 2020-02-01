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掌高雄市新聞局挨批 鄭照新：歡迎建議交流

2020-02-01 17:25中央社 高雄1日電

總統大選時擔任候選人韓國瑜競選總部發言人之一的鄭照新，3日將接任高雄市政府新聞局長挨批。鄭照新今天表示，未來服務的對象是市民，歡迎各項市政建議和交流。

高市府新聞局長丁樂群因個人健康因素請辭獲准，高市府昨天發布遺缺由鄭照新接任，2月3日生效。

鄭照新曾經擔任過國民黨立委江啟臣辦公室特助，又曾是韓國瑜競選總統時競選總部發言人之一，如今被高市府延攬擔任新聞局長，民進黨市議員黃文益對此在臉書貼文質疑「市府這樣的人事安排，真的對得起高雄人嗎？如果是好人才，為什麼一開始不來接前新聞局長王淺秋的遺缺？」

黃文益說，「韓國瑜永遠把自己的利益擺第一，高雄人的利益就擺著讓他爛」，質疑高市府是「過客收容所還是資源回收中心？」

台灣基進新聞輿情部副主任張博洋也質疑鄭照新在韓辦當發言人是在幫韓國瑜擦脂抹粉的人，角色扮演就是個「專門吵架的人」，如今將這個會吵架的人安排到新聞局，質疑韓國瑜敗選後回高市府的策略是否要「轉守為攻」。

鄭照新接受中央社記者電話採訪則表示，未來服務的對象是市民，只要是建設性及市政的議題都歡迎對話和指教；議員對市政的建議只要有利於市民，也歡迎提出市政建議和交流。市府現在首要做好的是市政與防疫工作，兩者並行不悖。

韓國瑜鄭照新江啟臣

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