開春爆第二起雞隻禽流感 屏東再撲殺9015隻土雞

武漢肺炎疫情持續發燒，禽流感疫情也蠢蠢欲動，屏東縣鹽埔鄉一家土雞場上月26日傳出今年首起禽流感撲殺案例後，鹽埔鄉另家土雞場29日主動通報飼養家禽有異常死亡，今天經試驗所確認感染H5N2亞型高病原禽流感病毒，防疫人員立即赴該場撲殺，並完成場區清潔及消毒，降低疫情傳播風險；今年才剛開春，屏東縣就傳出2起疫情情，讓防疫工作面臨大挑戰。

鹽埔鄉一家土雞場業者大年初二發現飼養的土雞有異常死亡現象，立即通報防疫單位，上月30日確診感染禽流感，動物防疫所隨即展開撲殺作業，撲殺8715隻紅羽土雞；另家土雞場上29日也通報飼養家禽有異常死亡，今天確診感染，防疫人員前往撲殺9015隻、約7周齡的黑羽土雞，並啟動該場半徑1公里內周圍養禽場監測採樣工作，確認周圍場家禽健康情形及無病毒活動；業者無奈說，該留意的防疫措施都做了，真不知道為何會感染。

縣府動物防疫所說，近日氣溫日夜溫差大，容易造成禽隻緊迫免疫力下降，禽流感病毒蠢蠢欲動，讓防疫工作面臨大挑戰；屏東縣養禽場飼養密集，又以屏北地區為高風險飼養區域，為防範家禽疾病發生及傳播，將持續加強高風險養禽鄉鎮所有養禽場周邊環境消毒，降低環境中存在的病毒，並執行養禽場主動監測採樣以即早發現病毒並採取防疫措施。