武漢肺炎煞到 金門春運候補旅客見新低

遠航停飛，衝擊金門航線，原本各界預期，此次春節假期，可能會很麻煩，但今年春節的候補疏運任務受到武漢肺炎疫情影響，人數似乎受到影響，不若以往擁擠，金門航空站今天表示，「春節聯合候補櫃台」任務，自1月28日啟動，一直到1月30日畫下圓滿句點，為期3天的春節收假疏運任務，總計協助疏運近488位候補鄉親旅客順利返回工作崗位，堪稱是見新低。

金門航空站選在大年初四啟動「109年春節聯合候補櫃檯」，包括金門縣長楊鎮浯、立委陳玉珍及金門航空站主任洪念慈隨時調整因應策略，盡力將返鄉過年鄉親、往來旅客平安、快捷送回目的地。縣府觀光處現場協助候補服務及提供礦泉水、糖果；昇恆昌公司也派出親切的服務人員主動提供薑茶、巧克力、及酒精乾洗液，讓鄉親旅客對疏運作業感到既滿意又窩心。

據航站資料統計，今年在1月28至30日的春節聯合候補期間，台金民航機往返共305架次，載客2萬2694人，離站班班客滿，載客率近100％。另登記聯合候補位1622人次，包括金門-台北877人次、金門-台中381人次、金門-嘉義34人次、金門-台南138人次、金門-高雄192人次。另軍機支援候補1架次70人，實際補上總人數488人。

洪念慈也指出，今年春節候補疏運任務大大受到疫情影響，相較於往年候補人數高達上萬人次「一位難求」擁擠之情景，不可同日而語。今年春運候補人潮減少，研判與大陸武漢肺炎疫情影響有關，其次，受每年春節期間天候不良致「無機可乘」經驗影響，使旅客選擇錯開疏運高峰期，加上疫情爆發陸客團止步，致聯合補位機率高。

洪念慈特別感謝金門縣政府團隊、陳玉珍立委服務處及金防部、各航空公司、地勤業者、航警所及昇恆昌公司等全體同仁犧牲假期投入春運疏運作業，工作人員每日自清晨6時30分起輪班在機場待命服務旅客，直至近午夜方返家休憩，圓滿達成疏運任務。