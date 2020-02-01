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第2波流感襲美！症狀類似武漢肺炎 近4個月來已奪萬命

高市圖總館與59分館 入館量體溫、多項活動延期或管制

2020-02-01 16:16聯合報 記者徐如宜／高雄即時報導

高雄市立圖書館公告，因應武漢肺炎防疫，讀者進入總館與59分館都需配戴口罩、消毒手部及測量體溫，2月份館內各活動評估延期或入場管制辦理。為避免群聚感染，總館及各分館親子活動暫停，東南亞行動書車停開，以降低暴露疫情風險。

高市圖總館2月有多項活動，經過評估，為保護讀者及工作人員健康，決議規模70人以上室內活動，採延期或以量測體溫措施管制入場辦理。延期的活動包括2月9日「2020亞洲新灣區之科學新女力活動」；2月14日龔敬凱老師開課的「高圖學齋-唯識與人生－用唯識轉化內在」；2月14、21、26日東南亞行動書車；2月20日「WorkFace社群公益演講講座」；2月21至23日奇點劇團「水牛與白鶴仔」；2月22日「中英雙語說故事」。

高市圖表示，考量孩童活動力強，不易全程配戴口罩，為避免疫情風險，總館「AR體感園區體驗坊」及各分館「Fun心聽故事」活動全面暫停。

另外2月2日「創意思考實驗工作坊」及「《愛河．愛之鯨系列活動—回收「塑」不「塑」這樣》環保講座」、2月16日「留學德國-德國學制與獎學金介紹」講座，和二月份4堂周清河老師開課的「高圖學齋-《左傳》節錄＆初唐詩選」正常辦理，各講座及課程將於入口處設置體溫量測站，請讀者進場配合量體溫，並務必配戴口罩入場。

大東藝術圖書館及岡山文化中心分館二月份辦理中大型講座活動都延期，其餘各分館活動異動情形，請讀者逕洽各分館。高市圖強調，高市圖於年節期間便開始要求工作人員配戴口罩服務讀者，館內環境持續加強清潔消毒，開工後也執行管制措施，讀者入館前需手部消毒並配戴口罩，體溫超標或有嚴重咳嗽等症狀者不得入館。

高市圖總館在入口處設為讀者量測體溫。圖／高市圖提供
高市圖總館在入口處設為讀者量測體溫。圖／高市圖提供
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高市圖總館在入口處設置防疫站，讓讀者先消毒手部。圖／高市圖提供
高市圖總館在入口處設置防疫站，讓讀者先消毒手部。圖／高市圖提供
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口罩圖書館

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