高市圖總館與59分館 入館量體溫、多項活動延期或管制

高雄市立圖書館公告，因應武漢肺炎防疫，讀者進入總館與59分館都需配戴口罩、消毒手部及測量體溫，2月份館內各活動評估延期或入場管制辦理。為避免群聚感染，總館及各分館親子活動暫停，東南亞行動書車停開，以降低暴露疫情風險。

高市圖總館2月有多項活動，經過評估，為保護讀者及工作人員健康，決議規模70人以上室內活動，採延期或以量測體溫措施管制入場辦理。延期的活動包括2月9日「2020亞洲新灣區之科學新女力活動」；2月14日龔敬凱老師開課的「高圖學齋-唯識與人生－用唯識轉化內在」；2月14、21、26日東南亞行動書車；2月20日「WorkFace社群公益演講講座」；2月21至23日奇點劇團「水牛與白鶴仔」；2月22日「中英雙語說故事」。

高市圖表示，考量孩童活動力強，不易全程配戴口罩，為避免疫情風險，總館「AR體感園區體驗坊」及各分館「Fun心聽故事」活動全面暫停。

另外2月2日「創意思考實驗工作坊」及「《愛河．愛之鯨系列活動—回收「塑」不「塑」這樣》環保講座」、2月16日「留學德國-德國學制與獎學金介紹」講座，和二月份4堂周清河老師開課的「高圖學齋-《左傳》節錄＆初唐詩選」正常辦理，各講座及課程將於入口處設置體溫量測站，請讀者進場配合量體溫，並務必配戴口罩入場。