解決車流長年堵塞 中山高興建岡山第二交流道有譜

中山高速公路岡山交流道長期車流量大，往岡山介壽東路或往燕巢安招路經常堵車，造成民怨。經高雄市政府及地方民代多年奔走，交通部已有條件通過設置岡山第二交流道，預估民國115年完工，未來路科及本洲工業區的車輛可以分流，進而解決交流道堵塞問題。

高雄岡山區鋼鐵業、扣件業林立，貨物運輸端賴中山高速公路，以致岡山交流道長期壅塞。立委邱志偉5年前即向交通部高速公路局建議設置岡山第二交流道，紓解交通流量，近日高公局召開國道一號增設岡山第二交流道可行性研究審議會議，高雄市政府副秘書王啟川再率團隊北上爭取，終獲交通部有條件通過。

高市交通局表示，岡山、燕巢、橋頭、永安、梓官、彌陀等地區的車流，多利用岡山交流道進出國道，包括岡山交流及鄰近的186線道常在尖峰時段堵塞，市府原規畫以岡山收費站裁撤後的空間增設岡山第二交流道、以高28線嘉新東路做為聯絡道，總工程經費預估8.94億元，歷經3年多的努力，全案終露曙光。

立委邱志偉也說，中山高岡山到楠梓路段的大貨車、貨櫃車、聯結車等重車，密度居全國前2名，南下路段常從岡山交流道回堵到路科，前市長陳菊任內就向交通部爭取預算，並由高市交通局進行第二交流道可行程評估，未來第二交流道完工，路科與本洲工業區的車輛將可分流。