台南市府第三波人事異動 3局處首長換人

台南市政府第三波人事異動，原觀光旅遊局長陳信安、環保局長林淵淙、新聞處長劉怡伶因生涯規畫請辭，任期到昨天，新任新聞處長蘇恩恩今天就任，觀旅局長則由台南市台日友好交流協會理事長郭貞慧接任，預計下周一就職，環保局長則暫由副局長代理。

台南市長黃偉哲上任滿1年，於去年底開始出現第一波人事異動，經發局長郭阿梅因生涯規畫於去年12月請辭，農業局長李朝塘今年初轉任秘書處長，懸缺都由副局長代理，法制處副處長尤天厚則升任處長。

農曆年前第二波異動，社會局長黃志中離職回歸高雄醫學大學附設醫院從醫，由台南市社會局前副局長陳榮枝接任，經發局長由高雄市政府捷運工程局前局長陳凱凌接任。

觀光旅遊局長陳信安、環保局長林淵淙、新聞處長劉怡伶則也因生涯規畫，任期到1月31日。新任新聞處長蘇恩恩在台南縣市合併前即擔任台南市政府新聞處長達10年，歷任張燦鍙及許添財兩位市長，蘇恩恩說，黃市長這一年來的施政獲得台南市民極大肯定，加入市府團隊一定會全力協助市政推動。