零自由行陸客再加疫情 墾丁觀光業憂霸王級寒流

屏東墾丁是自由行陸客來台熱門旅遊地之一，去年8月1日大陸暫停自由行旅客來台簽證，今年農曆春節長假已「寥寥可數」，最近更是「屈指可數」，為期半年有效日昨天截止，趕在最後一天暢遊墾丁的3名上海年輕女遊客，笑稱是名副其實的「稀客」；今天進入零自由行陸客時代，加上武漢肺炎疫情持續發燒，降低國人出遊意願，讓觀光業雪上加霜，更憂心如果疫情持續數月，恐變成壓垮觀光業的霸王級寒流。

墾丁一家五星飯店主管說，墾丁的山海美景讓，住內陸的陸客尤其嚮往，過去因有自由行陸客，讓墾丁的淡季不淡，自由行陸客住飯店約占二成，連假會再增加，去年8月1日暫停來台自由行簽證，還好有觀光局國旅秋冬獎勵補助，為期半年簽證有效日上月截止，農曆春節長假已經「寥寥可數」，到最近更是「屈指可數」，少了這塊大餅靠國旅來補，沒想到武漢肺炎疫情持續發燒，如雪上加霜。

「這個月開始，不僅自由行陸客『消失』，武漢肺炎疫情又持續發燒，國人出門旅遊意願降低，接下來的日子，體質好的旅宿業者，要開始吃老本了，體質差的不知能否熬過！」他說，好不容易迎來農曆春節年假的滿房榮景，年假結束後的30、31日，恢復平日價且仍適用秋冬旅遊補助，又有第二波的滿房，但本月起零自由行陸客時代來臨，加上武漢肺炎疫情持續發燒，大陸交流團也不來，更讓人想起2003年SARS期間進入觀光寒冬的慘狀。

墾丁鄭姓民宿業者說，年輕人和小家庭的自由行陸客，喜歡選擇價位較飯店低的民宿，租電動自行車、包車或搭墾丁街車四處輕鬆玩，過去比例超過五成，大陸去年8月暫停自由行簽證後，隔月開始下滑，大陸十一長假稍有回溫，但近2月個加起來也只是個位數，蔡英文連任後，已做好陸客斷炊的心理準備，但武漢肺炎疫情持續發燒，國人出門旅遊意願降低，如果疫情持續數月，恐變成壓垮觀光業的「霸王級寒流」。