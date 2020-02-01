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中華地下道通行48年今填平 韓國瑜：擁有太多人的回憶

2020-02-01 10:12聯合報 記者謝梅芬／高雄即時報導

通行超過48年的中華地下道，今天起封路填平及拆除作業，高雄市韓國瑜今天一早8點就到場主持祈福儀式，與民代和市民見證歷史，韓國瑜說，中華地下道讓高雄市人擁有很多美好的回憶，市府預計在3月上旬，讓地下道恢復成平面道路。

韓國瑜說，中華地下道擁有太多人的回憶，主要功能是穿越鐵路，當年是全台灣最寬、最長的地下道代表之一，長近360公尺，寬近21公尺，未來36天填天工程請市民忍耐，未來通車之後，會帶給市民流暢的交通動線。

韓國瑜今天一早就準時8點露臉，原本在主持祈福儀式就要離去，沒有接受聯訪，但走到一半聽到會場司儀說，今天是副市長李四川的生日，立即又返回會場，親自向李四川祝賀生日快樂後才匆匆離去。

高雄市鐵路地下化營運並縫合城市發展，目前已拆除青海陸橋、自立陸橋、青年鋼便橋、大順陸橋、自強陸橋、維新陸橋及填平左營地下道，位在三民區服務逾48年的中華地下道今天起填平，要讓高雄市民迎接新的建設。

高雄市工務局表示，中華地下道鄰近三鳳中街商圈，在與當地居民、里長的訪談中，居民都是很樂意盡快填平地下道，以便有個門面開闊的住家環境及擴展商圈發展。為減少三鳳中街商圈過年的營運影響，市府團隊等春節過後才動手中華地下道封路填平作業。

工務局提醒民眾施工期間南北向車輛要改行便道或博愛路、自立路、同盟路及中庸街，臨時便道在2月13日開放，3月上旬會開放部分通車，但必須做側溝，預計今年7月中旬前全面完工。

中華地下道是南來北往主要通道之一，以往都是限高，許多大卡車常不知情，通過車輛載貨過高，因而拉倒限高架，造成道路堵塞，附近民眾出入也相當不便，居民都希望盡快填平。

通行超過48年的中華地下道，今天起封路填平及拆除作業。記者謝梅芬／攝影
通行超過48年的中華地下道，今天起封路填平及拆除作業。記者謝梅芬／攝影
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通行超過48年的中華地下道，今天起封路填平及拆除作業，高雄市長韓國瑜今天一早8點...
通行超過48年的中華地下道，今天起封路填平及拆除作業，高雄市長韓國瑜今天一早8點就到場與民眾見證歷史。記者謝梅芬／攝影
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通行超過48年的中華地下道，今天起封路填平及拆除作業，高雄市長韓國瑜今天一早8點...
通行超過48年的中華地下道，今天起封路填平及拆除作業，高雄市長韓國瑜今天一早8點就到場主持祈福儀式。記者謝梅芬／攝影
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韓國瑜高雄市李四川

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