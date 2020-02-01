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網紅景點四重溪溫泉公園 將委外盼重現四大名湯風華

2020-02-01 07:21聯合報 記者潘欣中／屏東縣即時報導

曾沉寂長達半世紀屏東縣車城鄉四重溪溫泉，縣府6年前陸續投入上億經費，改造為日式風情溫泉公園，並連續2年打造夢幻浪漫的燈海夜景，成為網紅景點，縣府為讓溫泉公園成為永久亮點進而帶動地方發展，上月22日依促參法公告委外經營（OT），盼引進優質民間企業帶動四重溪溫泉區的吸客力，形成恆春半島旅遊廊帶的重要一環。

縣府交通旅遊處長黃國維說，屏東四重溪溫泉日治時代為台灣四大名湯之一，泉質為無色無味的鹼性碳酸泉，有「美人湯」之稱，在沉寂長達半世紀後，縣府畫設溫泉區並爭取經費，逐年建置並營造日式風情的溫泉公園，每年11月也在溫泉公園辦理長達一季的觀光溫泉季，繼前年打造美麗薰衣草紫色燈海，璀璨浪漫，去年再打造楓紅燈海美景，美照在網路上引發熱烈討論。

黃國維說，四重溪溫泉公園腹地廣大，去年新增無障礙設施，讓服務更加完善，縣府上月22日依促參法相關規定公告招商，該OT案3月2日投標截止；期待民間企業以創意賦予公園新的休憩機能，除有效運用現有賣店及其他服務設施，如何將溫泉季期間吸引的人潮，轉換成商機並延續到非溫泉季，進而帶動地方發展，是長期營運的重點。

他說，四重溪溫泉公園已成為熱門打卡景點，也在107年畫設的屏東縣落山風風景特定區範圍內，鄰近車城福安宮、石門古戰場等人文歷史景點，並與牡丹鄉東源濕地、水上草原、旭海溫泉、阿塱壹古道等自然景觀，串連成恆春半島新興的觀光文化旅遊廊帶；未來委外營運後，盼民間的創意能更豐富公園的遊憩功能，帶動吸客力，進而提升落山風風景特定區整體遊憩魅力。

屏東縣政府連續兩年將四重溪溫泉公園打造夢幻浪漫的燈海夜景，為讓溫泉公園成為永久亮...
屏東縣政府連續兩年將四重溪溫泉公園打造夢幻浪漫的燈海夜景，為讓溫泉公園成為永久亮點進而帶動地方發展，上月22日依促參法公告委外經營（OT），盼引進優質民間企業帶動吸客力。記者潘欣中／攝影
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屏東縣政府連續兩年將四重溪溫泉公園打造夢幻浪漫的燈海夜景，為讓溫泉公園成為永久亮...
屏東縣政府連續兩年將四重溪溫泉公園打造夢幻浪漫的燈海夜景，為讓溫泉公園成為永久亮點進而帶動地方發展，上月22日依促參法公告委外經營（OT），盼引進優質民間企業帶動吸客力。記者潘欣中／攝影
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溫泉季屏東縣

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