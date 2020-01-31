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護樹團體控濫砍樹 高市府：將行文制止投資者

2020-01-31 15:30中央社 高雄31日電

高雄愛樹人協會今天指控高雄市政府任憑投資商為所欲為，濫砍樹木，多次向市府反映仍得不到回應。市府財政局表示，有要求業者做好移植，允諾會行文制止。

春節前才發生高雄市中崙國中濫砍百棵校樹事件，高雄愛樹人協會今天再揭露位於大順、博愛路口舊龍華國小內又有樹木被濫砍、連根拔起。

高雄愛樹人協會團長莊傑任告訴中央社記者，舊龍華國小內有約30到50棵的樹木被濫砍，樹屍滿地，他批評投資商無良、不愛護植栽，也不滿市府主管單位財政局未於許可土地開發前，約束業者對地上物的處理。

莊傑任指出，舊龍華國小內種滿榕樹、樟樹及大葉欖仁等，昨天被發現校區內有數十棵植栽都被連根拔起、鋸成數段，無視於老樹長成的年代及對環境的衝擊，市府一再坐視濫砍。

財政局主任秘書李律瑩指出，舊龍華國小是市府於民國107年3月以設定地上權，由投資商以設定土地70年的方式開發，市府可分6年取得新台幣78億餘元權利金。

她說，市府有要求業者於開發前的整地應依規定辦理，植栽要移植；對於護樹團體投訴業者未依規定將會再行文制止。

高市府養護工程處也表示，已多次行文各局處有關植栽修剪或移植的作業方式，要求各局處配合辦理，將協調財政局落實管理。

樹人高雄市地上權

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