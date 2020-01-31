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散播疫情不實訊息 金門一民眾遭罰10萬元

2020-01-31 13:12中央社 金門縣31日電

福建金門地方檢察署今天宣布，黃姓女子在通訊軟體LINE群組內，散播「金門有人中了」等武漢肺炎疫情不實訊息，地檢署偵查終結，予以緩起訴處分，並罰款新台幣10萬元。

地檢署上午召開記者會，主任檢察官吳文城表示，金門縣到現在為止並無新武漢肺炎的確診病例，但29日晚上8時左右，金門縣警察局獲報有人以通訊軟體散播已有病例的不實訊息，造成民眾恐慌；警方在檢察官指揮下積極蒐證，循線查獲貼文者是住在金門的黃姓女子，縣衛生局派員到場提供資料釐清後，昨天移送偵辦。

吳文城表示，經檢察官訊問，認被告黃女觸犯傳染病防治法第63條散播傳染病疫情不實訊息罪行明確，但審酌被告犯後態度良好，在遭移送前就在通訊軟體上表明她未經查證請勿再轉傳等訊息，而予以緩起訴處分；並依據刑事訴訟法第253-2條第4款，由檢察官諭知「向公庫支付一定金額」，罰款黃女10萬元。

吳文城說，衛生福利部在15日將武漢肺炎公告為「嚴重特殊傳染性肺炎」，是屬於第5類法定傳染病，黃女未經求證，29日晚上8時10分，利用行動電話在通訊軟體LINE群組內，散播「金門有人中了」、「在機場金廈一條龍上班」、「真的，剛剛朋友打來說別去醫院」等對疫情的不實訊息；而且審視她前後文，確實已造成群組內人員恐慌，並使特定任職處所、醫療院所遭到誤解，尤其擔心有人因誤認訊息為真而轉傳，造成人心惶惶。

地檢署為免不實訊息再散播，立刻指揮警方迅速偵破，在昨天移送並偵結，同時協請縣衛生局在官網及相關臉書上發文澄清。

武漢肺炎金門衛生局

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