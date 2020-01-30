親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
台灣百寶鄉
大台北
桃竹苗
中彰投
雲嘉南
高屏離島
基宜花東

因應武漢肺炎 澳門宣布無限期停課

武漢肺炎第九例的丈夫是漏網輕症！就醫被當感冒

武漢肺炎疫情嚴峻 澎縣警供口罩、測體溫防範

2020-01-30 18:40聯合報 記者蔡孟妤／高雄即時報導

擔心疫情擴散風險，許多警局也紛紛要求員警及洽公民眾戴口罩及測體溫，澎湖縣警局每天在入口處為上班員警測體溫，也要求洽公民眾戴口罩，並也準備口罩及洗手液等供使用。

台南市警局今起在警察局、各警分局和分駐派、派出所大門口，提供酒精洗手液和口罩供洽公民眾使用，要求民眾一定要配戴口罩，同時測量民眾體溫加強防範。

澎湖縣警局也表示，澎湖縣警局已在大門設管制處，替上班的員警量體溫，做成紀錄後才放行入內。另也要求來警局或派出所洽公的民眾要戴上口罩，警方也有準備口罩和洗手液等，提供洽公民眾使用。

澎湖縣警局在大門設管制處，替上班的員警量體溫，做成紀錄後才放行入內。圖／澎湖縣警...
澎湖縣警局在大門設管制處，替上班的員警量體溫，做成紀錄後才放行入內。圖／澎湖縣警局提供
分享
澎湖縣警局在大門設管制處，替上班的員警量體溫，做成紀錄後才放行入內。圖／澎湖縣警...
澎湖縣警局在大門設管制處，替上班的員警量體溫，做成紀錄後才放行入內。圖／澎湖縣警局提供
分享

口罩澎湖警察

延伸閱讀

嚴防武漢肺炎入侵 進高澎警局須量體溫

防曝武漢肺炎風險 屏東警察局發口罩供員警自我...

落實武漢肺炎防疫 王惠美：不配合及散播謠言一...

防武漢肺炎N95口罩乾洗手夯 中市府：外科口...

相關新聞

乘客在捷運說從武漢回來製造恐慌？ 高捷：未接獲

2020-01-30 17:26

屏東縣長盃籃球鬥牛賽跨三地首度舉行 1560青年報名

2020-01-30 13:47

低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成

2020-01-30 12:35

高雄燈會交通管制 部分道路設為徒步區

2020-01-30 11:59

除舊布新 高市社區營造輔助即起受理申請 最高補助30萬

2020-01-30 11:30

賴清德揪團玩飛天「波浪搖滾」 圓了小時候的夢

2020-01-30 00:17

農漁產防寒 籲套袋設防風罩…

2020-01-29 23:25

高雄燈會開幕 韓國瑜點燈

2020-01-29 23:20

2020高雄燈會藝術節登場 看璀璨燈海記得戴口罩

2020-01-29 22:14

高雄李長榮大社廠鍋爐氣爆排黑煙 遭環保局開罰

2020-01-29 20:26

明天開工 高市：公私部門櫃台第一線人員須戴口罩

2020-01-29 20:10

禁口罩出口 韓國瑜：硬性規定未必是聰明與智慧決定

2020-01-29 19:47

疫情來勢洶洶 墾丁訂房影響不大遊客戴口罩照玩

2020-01-29 16:23

韓國瑜不發紅包談疫情 保證口罩夠市民戴

2020-01-29 15:58

屏東霧台花海公路 春節賞花來找60年「櫻花王」

2020-01-29 14:26

暖暖屏東浪漫泡湯趣

2020-01-29 14:25

安啦！金門縣學校營養午餐抽驗 37件全合格

2020-01-04 13:49

加油站附近冒煙引虛驚 原來是燒烤餐廳排煙

2020-01-04 13:48

選舉活動暫停 游錫堃到屏東改為傷者上香祈福

2020-01-02 17:33

超佛心！高雄70元便當滿到炸出來 意外釣出老闆娘再加碼

2019-06-20 12:00
看更多

熱門文章

春節湧爆人潮！台南龍崎空山祭破10萬人 延展至元宵節

2020-01-29 20:30

泡湯不用錢！全台免費溫泉 市區一大堆

2020-01-30 10:00

基隆廟口天一香滷肉飯只給滷鴨蛋 背後竟是百年的堅持

2020-01-30 07:00

禁口罩出口 韓國瑜：硬性規定未必是聰明與智慧決定

2020-01-29 19:47

2020桃園燈會在平鎮 交通管制報給你知

2020-01-30 12:38

警「科技交管」神助攻 北市重南高架工程提前7時通車

2020-01-29 19:08

機車汰舊換新 中彰擴大補助

2020-01-29 23:19

春節花蓮遊客達120萬人次塞爆 客運業者盼民眾多搭大眾運輸

2020-01-30 14:20

民眾塞錢難退還 桃市清潔隊員收15萬餘元全捐救助專戶

2020-01-30 13:43

最美的風景 藝術家夫婦新春拿壞畫筆清洗嘉義公園鐵椅

2020-01-30 11:02

彰化人期待即將實現 大埔截水溝拓寬工程明開公聽會

2020-01-30 15:36

芬園、新社櫻花大爆發 美炸

2020-01-29 23:13

媽祖顯靈保佑 2女信徒港口宮擲筊各13及10聖杯贏轎車

2020-01-30 10:29

賴清德揪團玩飛天「波浪搖滾」 圓了小時候的夢

2020-01-30 00:17

桃園燈會明登場 水岸燈廊迎賓

2020-01-29 23:15

明天開工 高市：公私部門櫃台第一線人員須戴口罩

2020-01-29 20:10

高雄李長榮大社廠鍋爐氣爆排黑煙 遭環保局開罰

2020-01-29 20:26

夾娃娃機大賺鞭炮財 業者恐遭罰最高15萬

2020-01-30 15:23

故宮南院秀創意 清明上河圖「重訓」、「拳擊」樣樣來

2020-01-30 12:59

埔里手工紙曾供應日本及東南亞 南投縣登錄為傳統工藝

2020-01-30 12:37

影／台中貿易商口罩由大陸進口 只給醫院目前數量夠

2020-01-30 17:06

竹市消保官衛生局稽查超商藥妝藥局 口罩供貨充足

2020-01-30 16:00

台東嘉明湖白雪覆蓋 山友：美呆了

2020-01-29 22:58

2020高雄燈會藝術節登場 看璀璨燈海記得戴口罩

2020-01-29 22:14

中市警局防疫總動員 第一線執勤員警都要配戴口罩

2020-01-29 21:36

年後出現轉職潮 基隆估多2到3成就業機會

2020-01-30 16:43

低溫加持 高雄玉荷包開花有望逾7成

2020-01-30 12:35

環狀線視察 侯友宜：民讚舒適省時

2020-01-29 22:37

咳一聲全車乘客緊張消毒 葛瑪蘭客運備口罩量體溫

2020-01-30 16:59

侯友宜：防疫不是口水戰 只能「過」不可「不及」

2020-01-30 14:49

影／苗栗縣無確診案例 春節期間假消息已報警調查

2020-01-30 16:12

林口長庚成立微菌治療中心 嚴重腹瀉或巨腸症有療效

2020-01-30 13:49

別再亂丟垃圾、亂停車！ 中埔落羽松秘境今重新開放

2020-01-30 15:58

認識古地名 台管處出版「行踏台江地號名講古」新書

2020-01-30 09:04

高雄燈會開幕 韓國瑜點燈

2020-01-29 23:20

疫情衝擊觀光 中市遊覽車公會：3月存亡關鍵

2020-01-29 23:10

高雄燈會交通管制 部分道路設為徒步區

2020-01-30 11:59

春節連假結束 環保局教你確保家中飲用水安全

2020-01-30 09:55

影／桃園燈會明天開展 今晚先試燈加強防疫消毒

2020-01-30 14:42

嘉市府因應上班日 與民眾接觸較多的員工戴口罩

2020-01-29 19:08
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top