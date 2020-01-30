武漢肺炎疫情嚴峻 澎縣警供口罩、測體溫防範

擔心疫情擴散風險，許多警局也紛紛要求員警及洽公民眾戴口罩及測體溫，澎湖縣警局每天在入口處為上班員警測體溫，也要求洽公民眾戴口罩，並也準備口罩及洗手液等供使用。

台南市警局今起在警察局、各警分局和分駐派、派出所大門口，提供酒精洗手液和口罩供洽公民眾使用，要求民眾一定要配戴口罩，同時測量民眾體溫加強防範。